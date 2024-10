Charlotte Dujardins Nachwuchspferd Kismet zu Jessica von Bredow-Werndl

Neuzugang in Aubenhausen: Die KWPN-Stute Kismet, die von vielen für das beste von Charlotte Dujardins Nachwuchspferden gehalten wird, steht jetzt bei Jessica von Bredow-Werndl.

Kismet, die seit einigen Tagen in Aubenhausen bei zu Jessica von Bredow-Werndl steht, ist eine beim niederländischen KWPN registrierte Stute. Bislang wurde sie von Charlotte Dujardin ausgebildet. Sie kam 2015 zur Welt. Ihr Vater ist Ampere, ihre biologische Mutter ist die Stute Evita Vienna v. Lord Leatherdale-Jazz. Kismet kam bei dem Briten Peter Belshaw zur Welt. Den spektakulären Stallwechsel meldete Eurodressage zuerst.

Kismet von Charlotte Dujardin zu Jessica von Bredow-Werndl

Schon mit dem Namen hat es eine besondere Bewandtnis: Als die Bredshaws 2014 einen Embyro aus Evita Vienna spülten, meinte der Tierarzt, es sei aufgrund dessen Entwicklung wenig sinnvoll diesen in die Empfängerstute einzupflanzen. Doch Peter Bredshaw bestand darauf, es zu versuchen, wie er gegenüber Eurodressage berichtete. Der Embryo wuchs an und 2015 kam eine Ampere-Tochter, Kismet, zur Welt. Das Wort bedeutet im Arabischen Schicksal. Deswegen die Namenswahl.

In den Niederlanden geboren, dann zu Charlotte Dujardin

Kismet kam in den Niederlanden zur Welt, wurde dort angeritten und kam dann nach Großbritannien. Charlotte Dujardin, damals auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, wurde die Stute anvertraut. Die seit dem Peitschen-Video von der Bildfläche verschwundene britische Olympiasiegerin zeigte die Stute 2020 in Hartpury erstmals öffentlich. Jede Dressurprüfung, die Kismet bislang in ihrer Karriere absolviert hat, verließ sie seitdem als Siegerin.

2023 gewann das Paar den britischen Titel in der Kleinen Tour. In diesem Jahr ritt Charlotte Dujardin Kismet auch das erste Mal auf internationalen Turnieren. Sowohl im britischen Wellington Heckfield als auch in Aachen war die Ampere-Tochter nicht zu schlagen. In Aachen siegte sie im Prix St. Georges mit über 78 Prozent.

Vermittelt hat die neue Konstellation der Brite Bret Willson, mit dem die Geschwister Werndl schon länger zusammenarbeiten. Er hat schon mehreren internationalen Championatsreiterinnen und -reitern zu neuen Dressurpferden verholfen.

Peter Bredshaw, der Züchter von Kismet, hat sich die Entscheidung, die Stute von Charlotte Dujardin zu Jessica von Bredow-Werndl zu geben, nicht einfach gemacht, wie er Eurodressage gegenüber betont hat: „Normalerweise sind die schwierigsten Entscheidungen die richtigen, und nach mehreren schlaflosen Nächten und Gesprächen mit vertrauenswürdigen Personen traf ich die Entscheidung, die Optionen zu ergründen, ohne eine wirkliche Vorstellung davon zu haben, was das sein könnte. Ich hatte nur das Gefühl, dass ich eine Verantwortung gegenüber Kismet hatte, dafür zu sorgen, dass sie eine Zukunft hat, die sie meiner Meinung nach verdient.“ Peter Bredshaw ist ein britischer Millionär, der unterschiedliche Unternehmen in den Bereichen Metallverarbeitung, Luftfahrt und Immobilien besitzt

Jessica von Bredow-Werndl schreibt, sie danke ihren Partnern.