Children- und Junioren-EM Kronberg: Perfekter Auftakt für deutsche Dressurreiter

Nachdem die Europameister der Nachwuchsdressurreiter in den Altersklassen U21 und U25 vergangenes Wochenende in Ungarn gekürt wurden, sind dieses Wochenende Children und Junioren in Kronberg dran. Besser hätte Tag eins aus deutscher Sicht nicht laufen können.

Für die Children stand heute Teil eins der Einlaufprüfung auf dem Programm. Aus der deutschen Mannschaft waren heute bereits drei Paare am Start – sie belegen die Plätze eins bis drei nach der ersten Hälfte des Starterfeldes.

Dazu muss man wissen, bei den Children ist definiert, welcher Richter welche Kriterien zu benoten hat. Es gibt eine technische Note, also so wie die Aufgabe auf L-Niveau regulär bewertet wird. Wie bei den „Großen“ gibt es einige Lektionen, die besonders im Fokus stehen und deswegen mit dem Faktor zwei multipliziert im Notenbogen auftauchen. Das sind zwei einfache Galoppwechsel, Mittelschritt inklusive Kurzkehrt, Zügel aus der Hand kauen lassen auf der Zirkellinie und die Kombination aus halber Volte und daraus Schenkelweichen im Arbeitstrab – jeweils nach links und rechts.

Dann gibt es aber auch noch eine Note für die „Qualität des Reitens“. Hier gibt es vier Bewertungsmerkmale: Sitz, Hilfengebung, Präzision der Ausführung (korrekte Tempi, Linien und Bahnpunkte treffen) sowie der allgemeine Eindruck (Harmonie, Gleichmaß der Grundgangarten, Darstellung des Pferdes). Diese Noten werden addiert und durch vier geteilt. Diese Endnote und die technische Note werden addiert, durch zwei geteilt und so ergibt sich dann das Endergebnis.

Das lautete für Vivianne Mercker und ihre Don Romanov-Tochter Djamalla heute 85,464 Prozent, ein neues Personal Best und die Führung in der Prüfung. Zweite, ebenfalls mit einem persönlichen Rekord von 83,214 Prozent ist aktuell Therese Billig im Sattel ihres Fürstenball-Sohnes Faro Shen. An dritter Stelle rangieren Lilly Marie Heins und Skyline, ein Spörcken-Sohn, der seine Reiterin heute zu 81,685 Prozent trug.

Junioren

Für die Junioren wurde es heute schon ernst mit Teil eins der Mannschaftsentscheidung. EM-Neuling Josephine Ruppert musste mit ihrer Bella Donna gleich als erstes Paar der Prüfung aufs Viereck und lieferte einen Einstand nach Maß: 73,242 Prozent, mehr als die beiden auf internationaler Ebene je haben erreichen können. Die zehnjährige Belissimo M-Tochter ist übrigens selbst gezogen. In der laufenden Wertung ist das der zweite Platz für die beiden.

Das beste Ergebnis nicht nur aus deutscher Sicht, sondern des gesamten Tages lieferten Lana-Pinou Baumgürtel und ihre westfälische Escolar-Tochter Emma mit 73,394 Prozent.

Die beiden anderen deutschen Duos müssen erst morgen ins Viereck auf dem Schafhof. Um 13.08 Uhr heißt es Daumen drücken für Rose Oatley und Sommernacht. Um 16.10 Uhr gehen Einzel-Titelverteidigerin Allegra Schmitz-Morkramer und Libertad als letztes Paar für Team GER an den Start.

Titelverteidiger sind allerdings eigentlich drei Mitglieder der deutschen Mannschaft. Denn bis auf Josephine hatten alle drei Paare zur Equipe gehört, die vergangenes Jahr in Hartpury Gold gewonnen hat.

Die Konkurrenz

Auch bei den Junioren zeichnet sich ab, was schon letzte Woche in Ungarn deutlich wurde: Die größte Konkurrenz kommt aus Dänemark. Annabelle Rehn und Vestervangs Garson kamen mit 73,212 Prozent bis auf wenige Punkte an die beiden Deutschen heran.

Das zweite dänische Paar, Theresa Rosenkilde und Blue Hors Zwobber, blieb allerdings unter 70 Prozent. Aber die meisten Teams schicken ihre stärksten Paare in der zweiten Hälfte an den Start.

Für Dänemark sind das um 14.04 Uhr Johanne Kofod Jensen und Frida Gold und um 16.50 Uhr Sophia Obel Jørgensen mit Askari Pilekaer. Erstere hat zwar noch keine Championatserfahrung, war aber zum Beispiel bei den Future Champions vor wenigen Wochen Dritte in der Mannschaftsaufgabe der CDIOJ Tour mit 72,172 Prozent.

Letztere war schon mit Pony Adriano B eine eifrige EM-Medaillensammlerin und konnte letztes Jahr mit Brilliant Gold in der Kür der Junioren gewinnen. Den erst siebenjährigen Apache-Sohn Askari stellt sie erst seit dem Frühjahr auf Turnieren, war aber unter anderem in Hagen Vierte hinter ihrer Teamkollegin.

Alle Ergebnisse aus Kronberg finden Sie hier.