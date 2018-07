CHIO Aachen 2018: U25-Nationenpreis an deutsches Dressurteam

Start-Ziel-Sieg für Jil-Marielle Becks und Damon’s Satelite. Als erste Starterin setzte sich die Reiterin aus Senden mit dem Damon Hill-Sohn an die Spitze des Feldes mit 72,382 Prozent. Eine Position, die sie nicht mehr abgeben sollte. Damit hatte sie die Grundlage gelegt für den Gewinn der deutschen Dressurreiterinnen im U25-Nationenpreis beim CHIO Aachen. Die Schweden wurden Zweite vor der Equipe aus den Niederlanden. Becks gab sich selbstkritisch nach ihrem Siegesritt: „Das war eine solide Runde, in der schon einiges gut gelaufen ist, wir aber auch ein paar Punkte liegen gelassen haben. Der Schritt ist einfach sein Highlight, das macht richtig Spaß. Dafür hatten wir aber in den Zweier-Wechseln einen Fehler“. Die amtierenden Europameister Lisa-Maria Klössinger wurde mit dem bewährten FBW Daktari Dritte (71,971). Mit diesem Ergebnis der Reiterin aus der Deutschen Bank Reitsport Akademie (DBRA) war der Sieg perfekt. Als zweite Mannschaftsreiterin hatte Juliette Piotrowski, ebenfalls eine DBRA-Reiterin, mit Sir Diamond 68,706 Prozent erzielt. Das war in der Schlussabrechnung der neunte Platz.

Bundestrainer stolz auf Leistung im U25-Nationenpreis

„Ich freue mich, dass es diesmal mit dem Sieg geklappt hat, nachdem wir im vergangenen Jahr Zweiter waren. Vor allem bin ich froh, dass es für Jil heute so gut lief, die in diesem Jahr über Balve und Rotterdam in die U25-Tour reingerutscht ist. Dort hat sie schon sichere Runden gezeigt, und auch heute hat man wieder gesehen, dass ihr Pferd mit top Grundgangarten ausgestattet ist und sie einfach gut reitet. Lisa und Daktari mussten nach ihrer längeren Pause erstmal wieder reinkommen, deshalb war ihre Runde noch etwas verhalten. Und Juliette kam leider nicht so schön zum Reiten, das war einfach schade. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden, und ein Sieg bei unserem Heimspiel ist natürlich etwas Besonderes“, so U25-Bundestrainer Sebastian Heinze.

Bei diesem in einer Intermediaire II entschiedenen Nationenpreis wird auch für die U25-Europameisterschaften gesichtet. Sie finden vom13. bis 17. August im niederländischen Exloo statt. Ob Becks auch dort reiten wird? „Natürlich wäre es ein Traum, in meinem ersten U25-Jahr gleich an der EM teilnehmen zu können. Aber jetzt ist erstmal Aachen an der Reihe und ich will mich hier natürlich gut präsentieren“, so die 20-Jährige.

Team- und Einzeleuropameister Lisa-Maria Klössinger feierte mit dem Baden-Württemberger Daktari v. Donautanz in Aachen ihr Comeback nach einer Verletzungspause. „Letztes Jahr sind wir zum ersten Mal in Aachen gestartet, da war Daktari noch sehr beeindruckt von der Kulisse. Diesmal wussten wir schon, was auf uns zukommt, so waren wir beide etwas entspannter. Und da Jil schon so gut vorgelegt hatte, war der innere Druck ein bisschen kleiner“, sagte Klössinger. „Daktari hat zwar wieder große Augen gemacht als wir in das Stadion einritten, aber ich konnte ihm diesmal ein bisschen mehr Vertrauen und Sicherheit geben. Im Mai hatte er sich beim Turnier in München vertreten und musste pausieren. Er ist noch im Aufbautraining und konditionell noch nicht wieder ganz da wo er war. Aber die Euro ist unser Jahresziel.“

Zweite in der Einzelwertung wurde die Schwedin Marina Mattson mit Quartermain v. Quarterback. Auch in der Mannschaftswertung wurde die schwedische Abordnung zweite mit 212,0 Zählern. Deutschland kam auf ein Gesamtergebnis von 213,059 Punkten, die Niederländer als Dritte auf 208,323.

