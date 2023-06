CHIO Aachen: Dressurteam mit Fendi statt Franziskus

Ingrid Klimke und Franziskus werden doch nicht beim CHIO Aachen an den Start gehen. Sönke Rothenberger und Fendi rücken nach.

Noch vor wenigen Tagen postete Ingrid Klimke hoch erfreut, dass sie trotz ihres Schlüsselbeinbruchs bei den Deutschen Meisterschaften in Luhmühlen in der deutschen Dressurmannschaft beim CHIO Aachen starten kann. Sie und Franziskus waren auch bereits in der Soers vor Ort und im ersten Training zeigte der Hengst sich in guter Form. Aber: „Auf dem Weg zum Stall muss er sich vertreten haben und zeigte das deutlich“, berichtet Ingrid Klimke. In Absprache mit der Teamführung habe sie deshalb entschieden, nicht in Aachen zu reiten.

An Stelle von Franziskus werden nun Sönke Rothenberger und Fendi für Deutschland im Nationenpreis der Dressurreiter an den Start gehen. Der erst neunjährige Franklin-Sohn, Sieger im Louisdor-Preis Finale 2022, ist der Shooting Star der Saison. Bei den Deutschen Meisterschaften in Balve gewann er den Grand Prix vor Olympiasiegerin Dalera. Im Grand Prix Special gewann er Silber. Auf eine Teilnahme an der Kür hatte Sönke Röthenberger aus Rücksicht auf die Jugend des Wallachs verzichtet. Vor Balve hatte das Paar auch in Hagen Grand Prix und Special gewonnen.