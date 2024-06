CHIO Aachen: Wendy statt Quantaz im Nationenpreis

Pferdewechsel im Team für den Nationenpreis Dressur in Aachen: Isabell Werth startet mit Wendy de Fontaine statt wie ursprünglich geplant mit Quantaz. Das hat die AG Spitzensport des Dressurausschusses des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) beschlossen.

Wendy de Fontaine wird in Aachen im Nationenpreis zu sehen sein. Quantaz soll dafür Wendys Platz in der CDI4*-Tour einnehmen. Bundestrainerin Monica Theodorescu erklärt den Pferdetausch: „Der Nationenpreis in Aachen ist Sichtung für die Olympischen Spiele in Paris. Wir möchten Wendy nochmal im direkten Vergleich mit den anderen Nationenpreispferden auf 5*-Niveau über drei Prüfungen sehen.“

Bei der Deutschen Meisterschaft in Balve fehlte Wendy de Fontaine aufgrund einer kleinen Verletzung, die inzwischen auskuriert ist. Beim Nationenpreis in Rotterdam am vergangenen Wochenende waren Isabell Werth und die zehn Jahre alte dänische Stute das beste deutsche Paar.

Das aktuelle Nationenpreisteam für Aachen setzt sich wie folgt zusammen: Katharina Hemmer mit Denoix, Ingrid Klimke auf Franziskus, Frederic Wandres mit Bluetooth (Reserve: Duke of Britain) und Isabell Werth mit Wendy de Fontaine. Reserve: Matthias Rath mit Destacado.