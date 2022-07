Ciao Bella Rose – Abschied von Isabell Werths Herzenspferd in Aachen

Schon in Tokio bei den Olympischen Spielen im August 2021 hatte Isabell Werth den Abschied von Bella Rose aus dem Sport bekanntgegeben. Aus dem Abschied wurde nichts wegen einer Kolik. Jetzt fand der große Abschied mit großen Emotionen in Aachen statt.

Bella Rose ging ein letztes Mal die Kür, zu der sie so viele große Erfolge gefeiert hat. Auch am Ort ihrer Verabschiedung, dem Dressurstadion in Aachen. Die Zutaten waren da: tosender Applaus, Standing Ovations, Winke-Winke-Taschentücher. Isabell Werth ritt noch einmal die Fächerpirouetten zum trällernden Mezzo-Sopran. Bella Rose war voll fit.

Eigentlich hätte dieser Abschied schon im vergangenen Jahr stattgefunden haben sollen. Doch die Kolik-Attacke mit Operation parallel zu den Europameisterschaften im September 2021 in Hagen hatten eine Planänderung notwendig gemacht.

6000 wünschen Bella Rose alles Gute

Die Aachener hatten alles aufgefahren, um der Bellissimo M-Tochter einen unvergesslichen Abschied zu gestalten. „Muss I denn“ aus den Lautsprechern, ein Meer weißer Taschentücher von den Rängen. 6000 begeisterte Zuschauer bereiteten „Bella“ ein großes Finale, nachdem sie sich in Tokio mit der Silbermedaille in der Einzelwertung sportlich Adieu gesagt hatte. Das Dressurstadion in Aachen begeisterte auch Isabell Werth: „Ein würdiger Abschied für Bella – die ja zeitlebens auch immer diese Würde ausstrahlt. Es war toll“, sagte sie sichtlich gerührt.

Die Kür, mit unter anderem Motiven aus Beethovens Neunter wurde live untermalt vom CHIO-Projektchor unter der Leitung von Tanja Raich. Am Ende hielt es niemand mehr auf seinen Sitzen. Standing Ovations für die Westfalenstute, die die Euphorie mit gespitzten Ohren im Scheinwerferlicht zu genießen schien. Dabei waren alle Wegbegleiter: Besitzerin Madeleine Winter-Schulze erinnerte sich an viele erfolgreiche Ritte. Die Bundestrainer Monica Theodorescu und Jonny Hilberath sowie Equipe-Chef Klaus Roeser standen Spalier und selbstverständlich auch Bella Roses „Geburtshelfer“, die Zuchtgemeinschaft Wilhelm und Hermann Strunk. Aus dem nicht so weit entfernten Rheinberg war Isabell Werths gesamtes Team angereist. Pflegerin Steffi Wiegard war bei ihrer Bella, die am Ende unter den Klängen von „Muss I denn“ ein letztes Mal gen Stadionausgang passagierte.

Bella Rose wird nun „ausgewildert“, darf auf den weiten Koppeln in Rheinberg mit Satchmo, Don Johnson und Co. über die „guten alten Zeiten“ fachsimpeln.