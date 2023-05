Compiègne: Fry gewinnt Grand Prix, Luca Collin mit neuem Pferd und mehr

In Compiègne ist dieses Wochenende Nationenpreisturnier. Neben der Fünf- gibt es auch eine Drei-Sterne-Tour. Hier stand heute der Grand Prix auf dem Programm. Außerdem gab es die ersten Schleifen im U25-Lager, bei den Ponys usw.

Den Grand Prix sicherte sich mit einigem Vorsprung Weltmeisterin Charlotte Fry. Sie stellte ihr sechstes Pferd im internationalen Grand Prix-Sport neben Glamourdale, Everdale, Dark Legend, Inclusive und Don Joe vor: den zwölfjährigen belgischen Negro-Sohn Lars van de Hoenderheide. 75,783 Prozent gaben die Richter dem bunten Fuchs. Zweiter wurde Patrik Kittel im Sattel seiner 15-jährigen WM-Stute von 2018, Well Done de la Roche v. Fürstentraum, die mit 73,826 Prozent bewertet worden war.

An dritter und vierter Stelle reihten sich zwei deutsche Paare ein: Matthias Alexander Rath und der zehnjährige Totilas-Sohn Thiago GS aus der einstigen Erfogsstute von Ann-Kathrin Linsenhoff, Wahajama v. Warkant (73,50) und Bianca Nowag-Aulenbrock im Sattel des elfjährigen Queolito v. Quaterhall (71,304).

Für die ehemalige Nachwuchseuropameisterin und Piaff-Förderpreis Siegerin Bianca Nowag-Aulenbrock ist Compiègne das zweite internationale Turnier mit Queolito nachdem sie den Wallach kurz nach seiner Teilnahme am Louisdor-Preis mit seiner Ausbilderin Nina Kudernak übernommen hatte. In Tolbert waren sie noch deutlich unter den 70 Prozent geblieben. Die Runde heute sah deutlich souveräner und vertrauensvoller aus.

U25 Grand Prix

Die Niederländerin Daphne van Peperstraeten und der inzwischen 16-jährige KWPN-Wallach Cupido v. Johnson sind seit Daphnes Junioren-Tagen ein hoch erfolgreiches Team. Gemeinsam nahmen sie an je zwei Junioren- und Junge Reiter-Europameisterschaften teil, wobei sie in Summe sechs Gold-, drei Silber- und eine Bronzemedaille gewannen. Nun sind sie im Grand Prix-Viereck angekommen. Bereits letztes Jahr konnten sie mehrere U25-Prüfungen gewinnen. Heute kam eine weitere hinzu. 69,205 Prozent reichten den beiden für den Sieg im U25-Grand Prix von Compiègne.

Platz zwei ging an ein neues Paar, Luca Sophia Collin und den KWPN-Wallach Ferrero D v. Tuschinski, 13-jährig, international noch unerfahren. Ferrero D ging 2020 unter anderem kurz unter Patrik Kittels Bereiterin Malin Wahlkamp-Nilsson (Luca Collin trainiert mit Patrik Kittel und Malin Wahlkamp-Nilsson) und dann zuletzt im März in Ankum mit Henri Ruoste. Vier Wochen später wechselte er zu Collin und in der Woche darauf stellte sie ihn in Delbrück in einer S***-Dressur vor und wurde Vierte. Ihre internationale Premiere schlossen die beiden mit 68,282 Prozent ab.

Genau ein Prozent weniger hatten der Spanier José González de las Cuevas Pí und sein De Niro-Sohn Denksport. Sie wurden damit Dritte.

Deutsches Doppel bei den Ponys

Richtig gut lief es einmal mehr bei den Ponyreitern aus deutscher Sicht. Für die stand heute die FEI-Mannschaftsaufgabe auf dem Programm. Die ging ganz klar mit Rang eins von allen Richtern an Luca Collins Cousine Lilly Marie Collin auf ihrem Hengst Cosmo Callidus. Die beiden Mannschaftseuropameister des Vorjahres wurden heute mit 73,476 Prozent bedacht.

Platz zwei ging an ihre EM-Teamkolleginnen und Kür-Goldgewinnerinnen Mia Allegra Lohe und ihre Stute Tovdals Golden Future Imperial mit 71,952 Prozent, gefolgt von dem belgischen Duo Emilie Herweyers im Sattel von Vercingetorix (70,952).

Bei den Junioren setzten sich zwei Französinnen an die Spitze: Anna Dupuy Pelardy mit Jarina des Valles (72,424) und Ines de Koninck auf Feuerdorn VB (71,717). Einziges deutsches Paar waren Phelina Morzynski und Knight Rider, die mit 68,889 Prozent Platz vier hinter Clara Collard und Escape aus Belgien belegten (71,061).

