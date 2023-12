Cosmos und Collins letzter Tanz und mehr von den Aachen Youngstars

Dieses Wochenende gehörte die Albert Vahle-Halle dem Dressurnachwuchs, nächstes Wochenende sind die Springreiter dran. Für eine Reiterin war es ein besonders emotionales Wochenende.

Und das war Lilly Marie Collin. Für die dreifache Europameisterin aus Duisburg waren die Youngstars ihr Abschied aus der Ponyzeit und ihr letzter Auftritt mit ihrem Erfolgspony Cosmo Callidus, der sie drei Jahre lang von Erfolg zu Erfolg getragen hat. Der letzte gemeinsame Auftritt machte keine Ausnahme. Souverän in allen drei Teilprüfungen holten sie sich den Gesamtsieg. „Ich hatte mir vorgenommen, einfach Spaß zu haben. Aber dann ist mir bewusst geworden, dass dies hier wirklich unsere letzte Grußaufstellung war“, so die 16-Jährige kurz nach ihrem Ritt, während sie sich noch ein paar Tränchen aus dem Gesicht wischte.

Den Umstieg aufs Großpferd hat Lilly bereits hinter sich. Sie fährt schon länger zweigleisig und war in Aachen auch bei den Junioren am Start. Für die U18-Tour hat sie den einstigen Bundeschampionats-Bronzegewinner Famous K unter dem Sattel. Der Finest-Sohn war zuvor von Leonie Richter vorgestellt worden. In Aachen wurden Platz sieben in der FEI-Mannschaftsaufgabe (69,298), Rang fünf in der Einzelwertung (69,510) und der sechste Platz in der Kür (71,767) für die beiden.

Britischer Sieg bei den Junioren

Der Gesamtsieg bei den Junioren ging an die 15-jährige Britin Isla Sully aus Glastonbury im Sattel von Vagabond de Massa. Für die beiden war es der erste Auftritt in Aachen und den zelebrierten sie. Siegreich waren sie bereits gestern in der Einzelaufgabe gewesen (71,226), heute in der Kür setzten sie noch einen drauf mit 74,792 Prozent.

Lynn Greven „von nebenan“ zum U14-Sieg

Eine sehr kurze Anreise hatte dagegen Lynn Greven aus Roetgen. Die 14-Jährige triumphierte bei den Children. Eigentlich wollte sie ihr Top-Pferd Falcon HP reiten, mit dem sie im Sommer Rheinische Meisterin geworden war. Doch der erkrankte, hat sich zwar schon wieder erholt, aber noch nicht so, dass er ein Turnier hätte gehen können. Lynns Trainerin Nathalie Braun hatte die Lösung in Gestalt ihres 17-jährigen Routiniers Sergio, den sie Lynn zur Verfügung stellte und der für seine junge Reiterin tat, was er konnte.

Knappe Entscheidung bei den Jungen Reitern

Eine Sternstunde hatten heute in der Kür Theresa Nabbelfeld und Devalero. Es war ein unglaublicher Ritt heute“, strahlte Theresa Nabbefeld. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 74,842 Prozent tanzten die beiden zu Disney-Klängen zum Sieg. Nabbelfeld: „Mein Pferd hat sich fantastisch angefühlt und wir waren die ganze Kür über super passend zur Musik.“

Der Gesamtsieg ging dank ihrer konstanten Leistungen mit ihrem Vivaldi-Sohn Express allerdings an Emma Caecilia Lienert, die in der FEI-Mannschafts- und Einzelaufgabe siegreich waren (71,667 bzw. 72,647) und in der Kür Rang zwei belegten (74,275).

Die Aachen Youngstars – Dressur in dieser und Springen in der kommenden Woche – sind für den ausrichtenden ALRV wichtiger Teil des CHIO Aachen CAMPUS und des damit verbundenen Jugendkonzepts. „Den reiterlichen Nachwuchs zu fördern, zu unterstützen und ihm auch Starts auf professionell organisierten Turnieren zu ermöglichen, ist uns ein wichtiges Anliegen“, erläutert CHIO Aachen-Sportchefin Birgit Rosenberg. Ihr Blick geht bereits nach vorne: „Schön war’s und jetzt freuen wir uns auf das Aachen Jumping Youngstars ab Donnerstag.“

Alle Ergebnisse der Aachen Dressage Youngstars gibt es hier.