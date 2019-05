Crystal Friendship und Anabel Balkenhol gewinnen am ersten Tag in Haftenkamp

Ein prominentes Feld ging in Haftenkamp beim Grafschafter Festival des Pferdes an den Start. Anabel Balkenhol siegte in der 3*-S-Dressur. Kira Wulferding und Ex-Bundeschampionesse Soirée d’Amour debütierten erfolgreich auf diesem Niveau.

Mit 71,842 Prozentpunkten setzten sich Anabel Balkenhol und Crystal Friendship an die Spitze des über 30 Köpfe starken Feldes in Haftenkamp. Der Hannoveraner Fidertanz-Sohn lag 20 Punkte vor den Siegern der zweiten Abteilung, Carina Bachmann und Tarantino v. Toronto. Dieses Paar erhielt 70,763 Prozent. Es waren mehrere vierbeinige Promis am Start, die in diesem Jahr den Sprung in die Königsklasse, den Grand Prix-Sport schaffen wollen. Während Charming Lady, das Pferd der in der ersten Abteilung Zweitplatzierten Sophie Reef mit zwölf Jahren schon zu den reiferen Kandidaten zählte (70,632), ist For Romance hier noch ein Newcomer. Der zehnjährige ehemalige Oldenburger Siegerhengst kam unter der Schwedin Therese Nilshagen auf 68,158 Prozent. Das bedeutete Platz vier in der ersten Abteilung hinter Michelle Budde und Ribbery.

Die ehemalige Bundeschampionesse Soirée d’Amour v. San Amour landete auf Platz zwei in der zweiten Abteilung in Haftenkamp. Mit ihrer Ausbilderin Kira Wulferding kam die strahlend schöne Oldenburger Rappstute auf 70,5 Prozent. Ein Richter hatte die Kombination auf Platz eins gesehen.

Eine nächtliche S-Dressur auf Ein-Sterne-Niveau sah Holga Finken und Gino v. Bretton Woods auf Platz eins (71,214). Auch hier war ein ehemaliger Bundeschampion platziert. In seiner ersten S-Saison wurde DSP Dominy v. Diamond Hit unter Therese Nilshagen Zweiter 70,668 vor Sabrina Geßmann und Voltaire (70,024). Finken Schülerin Isabell Fresse wurde hier mit dem wie Dominy gekörten Hengst Top Gear v. Totilas Vierte (69,929).

Ergebnisse finden Sie hier.