Dänemarks Dressurmannschaften für Aachen, Falsterbo und die U25-EM

Die Mannschaftsweltmeister aus Dänemark dürften auch bei den Europameisterschaften in Riesenbeck zu äußerst aussichtsreichen Medaillenkandidaten zählen, auch ohne Cathrine Dufour. Erste Eindrücke wird es in Aachen und Falsterbo geben.

2022 hatten die dänischen Dressurreiter Historisches geschafft: Erstmals gewannen sie den Nationenpreis beim CDIO Aachen und anschließend wurden sie Weltmeister vor heimischem Publikum.

Von den Paaren, die in Aachen und Herning brillierten, stehen noch zwei zur Verfügung: Carina Cassøe Krüth mit Heiline’s Danciera und Nanna Skodborg Merrald auf Zack – wobei letztere in Aachen Orthilia geritten ist. Cathrine Dufour hat zur Zeit kein Grand Prix-Pferd mehr, nachdem Bohemian verkauft wurde und Vamos Amigos bei seiner Besitzerin Annabella Pidgley ist. Daniel Bachmann Andersen durfte sich seinen Tanzpartner aus Aachen und Herning, Marshall-Bell, für diese Gelegenheiten noch einmal ausleihen. Aber danach ging er zu seiner neuen Besitzerin und Reiterin Nicola Ahorner.

Aber Anne-Mette Binder und Wolfram Wittig haben derzeit einen gut aufgestellten Kader, aus dem sie wählen können. So schicken sie in Aachen (23. Juni bis 2. Juli) nun folgendes Team an den Start:

Nanna Skodborg Merrald mit Blue Hors Zepter

Carina Cassøe Krüth auf Danciera

Andreas Helgstrand mit Jovian

Lone Bang Zindorff mit Thranegaardens Rostov.

In der CDI-Tour starten:

Daniel Bachmann Andersen mit Vayron

Nanna Skodborg Merrald und Blue Hors Don Olymbrio

Andreas Helgstrand mit Queenparks Wendy

Falsterbo

Kurz nach Aachen folgt der nächste Nationenpreis im schwedischen Falsterbo vom 13. bis 16. Juli. Die dortige Nationenpreismannschaft setzt sich zusammen aus:

Nanna Skodborg Merrald mit Blue Hors Zack

Daniel Bachmann Andersen mit Zippo

Anna Zibrandtsen auf Quel Filou

Nadja Aaboe Sloth auf Favour Gersdorf

Sowohl Nadja Aaboe Sloth als auch Daniel Bachmann Andersen hatten mit diesen Pferden auch letztes Jahr zum Nationenpreisteam der Dänen in Falsterbo gezählt und gewonnen. Bachmann Andersen kann sich zudem auf die Fahnen schreiben, dass er von diesen elf Pferden vier ausgebildet hat.

U25-EM

Die Dänen haben auch bereits festgelegt, wer vom 11. bis 16. Juli bei den Europameisterschaften der U25 Reiter in Pilisjaszfalu, Ungarn, an den Start geht:

Caroline Elsner auf Alskenz Firfod

Karoline Rohmann mit Aagaardens Lianne

Sara Hyrm mit Atterupgaards Cooper

Thea Bech mit Dionisos

Reservisten sind Karoline Rohmann mit Jakas Don Louvre und Sandra Hyrm auf Heslegård’s Rismon.

Caroline Elsner und Alskenz Firfod haben für Dänemark schon Bronze bei der Junioren-EM 2016 gewonnen und waren 2018 und 2019 bei den EMs der Jungen Reiter am Start. Letztes Jahr schafften die 24-Jährige der 16-jährige Hengst den Sprung auf S***-Niveau.

Karoline Rohmann gehört zu den erfolgreichsten dänischen Nachwuchsreitern überhaupt. Sie war bei zwei Pony-EMs dabei (einmal Bronze), zweimal bei den Junioren (zweimal Bronze), zweimal bei den Jungen Reitern (einmal Bronze) und letztes Jahr erstmals im U25-Lager (Silber mit der Mannschaft). Bei letzterer Gelegenheit ritt sie Jakas Don Louvre, der jetzt Reservist ist. Die 13-jährige Lianne hat sie seit gut einem Jahr. 2022 stellte sie sie international zunächst in der kleinen Tour vor. Auf Grand Prix Niveau haben die beiden erst zwei internationale Turniere zusammen bestritten, eines letztes und eines dieses Jahr. Das war in Sint-Truiden, wo sie den U25-Grand Prix ebenso gewannen wie die Kür.

Seit 2015 hat Sara Aagaard Hyrm bei keiner Nachwuchs-EM gefehlt. Mit ihrem jetzigen Partner Atterupgaards Cooper gehörte sie im vergangenen Jahr zur Junge Reiter-Silbermannschaft. Mit Skovborgs Romadinov gewann sie viermal Mannschaftsbronze, sowohl bei den Junioren als auch bei den Jungen Reitern. Atterupgaards Cooper ist erst neunjährig, ein Sohn des Charmeur aus einer berühmten Mutter: Atterupgaards Orthilia v. Gribaldi, die letztes Jahr noch den Nationenpreis in Aachen gewann, siehe oben.

Auch Thea Bech gehörte 2022 zum U25-Team. Ihren 15-jährigen KWPN-Wallach Dionisos v. Spielberg reitet sie seit 2017 international. Seit 2021 starten sie in U25-Prüfungen auf Grand Prix-Niveau. Die beiden sind aktuell die Nummer zwei der Weltrangliste für diese Altersklasse. Neben Mannschaftssilber gewannen bei der EM 2022 zwei Bronzemedaillen in der Einzelwertung.

Weitere Championate

Parallel zu der U25-EM findet die der Jungen Reiter statt. Die Junioren und Children sind eine Woche später in Kronberg dran. Die Europameisterschaft der Ponyreiter wird vom 24. bis 30. Juli in Le Mans (FRA) ausgetragen.

Deutschland hat noch keine Mannschaftsaufstellung bekannt gegeben. Für die U25-Reiter gilt der Perspektivkader als Longlist. Das bedeutet, folgende Paare haben eine Chance auf einen Teamplatz:

Luca Sophia Collin mit Ferrero D

Helen Erbe mit Carlos

Felicitas Hendricks mit Drombusch

Semmieke Rothenberger mit Flanell und Farrington

Selina Söder mit Zaire-E

Alina Schrader mit Paola

Thomas Trischberger mit Liverpool

Der Nennungsschluss für die EM in Ungarn ist der 30. Juni. Am 28. Juni müssen die Mannschaften für die U18- und U14-EMs auf dem Schafhof bekannt gegeben werden. Von Seiten der FN heißt es, im Anschluss an die Future Champions dieses Wochenende werde es Longlists für diese Altersklassen geben.

rideforbund.dk