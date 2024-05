Dänen schicken B-Team für die Dressur zum CHIO Aachen 2024

Das CHIO Aachen findet in diesem Jahr am ersten Juliwochenende statt, die Dressurkür 24 Tage vorm ersten Grand Prix-Tag bei den Olympischen Spielen in Paris. Der dänische Verband hat nun sein Aufgebot für das CHIO Aachen benannt. Die Top-Kandidaten sind nicht dabei, sie gehen zwei Wochen vorher woanders an den Start.

Die Dänen, amtierende Mannschafts-Weltmeister, zählen zu den Topfavoriten auf eine Mannschaftsmedaille in der Dressur bei den Olympischen Spielen in Paris. Auf dem Weg dorthin müssen sich potenzielle Olympiapferde noch einmal im Viereck beweisen. Die Kaderpferde gehen entweder beim CDIO Rotterdam (20. – 22. Juni) oder in Aachen an den Start.

A-Team nach Rotterdam

Für den Nationenpreis in Rotterdam hat die dänische Föderation eine Mannschaft benannt, in der drei der Reiterinnen und Reiter benannt sind, die bei der Europameisterschaft mit dem Team die Bronzemedaille gewonnen haben. Es sind: Daniel Bachmann Andersen, der übrigens wie Eurodressage berichtet hat, im Herbst in eine eigene Anlage umziehen wird, mit Vayron. Das Paar hat zuletzt im Grand Prix im Compiègne mit mehr als 76 Prozent aufsteigende Form gezeigt. Ebenfalls aus dem EM-Team ist Carina Cassøe Krüth mit Heilines Danciera, Dritte in Compiègne, für Rotterdam vorgesehen.

Auch Nanna Skodborg Merrald reist in die Niederlande. Sie wird allerdings den Hengst Blue Hors Don Olymbrio dabei haben. Ihr EM-Pferd Zepter hat verletzungsbedingt pausiert und soll seine Fitness beim CDI Hagen (6./7. Juni) unter Beweis stellen. Mit Spannung erwartet wird die „Wundertüte“ der Saison, die Fidermark-Tochter Mount St. John Freestyle, die in Rotterdam 2019 noch unter ihrer britischen Ausbilderin Charlotte Dujardin am Start war. Seit letztem Winter steht die Hannoveraner Stute nun bei Cathrine Laudrup-Dufour. Bei vier Starts bei internationalen Turnieren erzielte das Paar keine Bewertung unter 80 Prozent.

CHIO Aachen mit Damen-Quartett

Für den Start beim Nationenpreis in Aachen sind Anna Zibrandtsen mit Quel Filou, Lone Bang Zindorff und Thranegaardens Rostov, Nadja Aaboe Sloth mit Favour Gersdorf sowie Nanna Skodborg Merrald mit ihrem in der Weltcupsaison erfolgreichen Blue Hors St. Schufro vorgesehen.