Dänischer Junioren-Sieg und mehr Dressur von den Future Champions

Unter anderem für Junioren und Junge Reiter der I-Touren sowie die Children war heute der Tag der Entscheidungen bei den Future Champions auf dem Hagener Dressurviereck.

Bei den Junioren der I-Tour tat sich dieses Jahr einiges auf den vorderen Plätzen. Donnerstag hatte die FEI-Mannschaftsaufgabe auf dem Programm gestanden. Hier siegte Maria Theresa Pohl auf ihrem neuen Pferd, Lennox U.S.. Der Hengst war letztes Jahr noch für die Niederlande bei den Junioren-Europameisterschaften am Start gewesen und holte anschließend Bronze bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde mit seiner erst 17-jährigen Reiterin. Danach wechselte er zu Pohl, die von Semmieke Rothenberger trainiert wird und auch bei den Ponys startet. Der Sieg am Donnerstag mit 73,838 Prozent war ein Riesenerfolg, an den sie allerdings ein Einzelaufgabe und Kür nicht ganz anknüpfen konnte. Hier wurde sie jeweils Achte mit 70,588 bzw. heute 71,717 Prozent.

Bestes I-Juniorenpaar des Turniers waren die Dänin Annabelle Rehn und ihr elfjähriger De Noir-Sohn Vestervangs Garson. Am Donnerstag waren sie noch Zweite (70,859). Aber gestern und heute war kein Vorbeikommen an ihnen: 73,285 Prozent wurden es in der Einzelaufgabe. In der Kür stellte Annabelle den bunten Braunen mit viel Go nach vorn vor, was den Richtern bei E und C offensichtlich gefiel: 76,534 Prozent und damit der Sieg.

Die ausgefeiltere Choreographie hatte das Paar auf Rang zwei, das auch ansonsten eine schöne Vorstellung zeigte: Allegra Schmitz-Morkramer auf DSP Lifestyle v. Lord Fantastic. Mit 76,175 Prozent mussten sie sich knapp geschlagen geben. Auf ihrem zweiten Pferd Libertad ist Allegra Junioren-Europameisterin und hatte auch in Hagen den Löwenanteil am Nationenpreissieg der deutschen Junioren. Lifestyle war auch schon Nachwuchseuropameister, allerdings unter Allegras Schwester Helena.

Dritte der Kür wurden bei ihrem internationalen Debüt Josephine Ruppert und ihre Belissimo-Tochter Bella Donna. 74,033 Prozent waren es hier.

In der Kür der O-Tour gingen keine deutschen Junioren mehr an den Start. Mit 75,825 Prozent siegten Sophia Boje Obel Jørgensen und Askari Pilekaer für Dänemark. Dahinter folgten die Belgierin Clara Collard auf Escape (73,10) sowie Johanne Kofod Jensen (DEN) im Sattel von Frida Gold (71,30).

Junge Reiter

Für Caroline Locklair ist es ihr letztes Junge Reiter-Jahr. 2021 war sie mit ihrem Holsteiner Consus v. Concreto schon einmal bei einem internationalen Junge Reiter-Turnier am Start gewesen. Damals erhielten sie 71 Prozent für ihre Kür. Heute waren es 77,40 Prozent mit interessanten Elementen wie Diagonale, Trabverstärkung bis X, dann im Travers weiter. Ein schöner Abschluss für das Paar, das sein Turnier mit Rang acht in der Mannschaftsaufgabe (68,530) und Platz fünf in der Einzelaufgabe (70,490) begonnen hat.

Das Paar auf Rang zwei (76,917) war im Junioren-Alter schon dreimal für Deutschland bei Europameisterschaften am Start und brachte Medaillen in allen Farben mit: Valentina Pistner und Flamboyant. Im Junge Reiter-Lager hatte es bislang noch nicht geklappt mit dem Championatseinsatz für die seit Februar 20-Jährige. Ob der heutige Erfolg zusammen mit dem Sieg in der Mannschaftsaufgabe mit 73,775 Prozent und Rang zwei in der Einzelaufgabe (72,108) für eine Nominierung reichen, wird sich in den nächsten Tagen nach den Future Champions herausstellen, wenn der DOKR Dressurausschuss seine Mannschaftsaufstellungen für die kommenden Championate bekannt gibt.

Die stärkste Konkurrenz für den deutschen Nachwuchs bei den Future Champions kam ganz klar aus Dänemark. Dritter in der I-Kür von Hagen war Kristian Würtz Green im Sattel von Bovbjergs Zhivago mit 76,709 Prozent.

Children

Die Children trugen ihre Finals heute sowohl in der I- als auch in der O-Tour aus, sprich sowohl die Einzel- als auch die Mannschaftsreiter. Sie reiten keine Kür, sondern eine Aufgabe auf L-Niveau, bei der es neben der Bewertung der Aufgabe vier weitere Noten gibt: Für den Sitz, die Einwirkung, die Präzision in der Ausführung der Lektionen und den Gesamteindruck.

Lilly Marie Heins und ihre elfjährige Hannoveraner Stute Skyline v. Spoercken hatten in allen Bereichen die Nase vorn und gewannen am Ende mit 83,338 Prozent.

Plaatz zwei ging ebenfalls nach Deutschland, an Vivianne Mercker im Sattel der Oldenburger Stute Djamalla v. Don Romanov mit 75,375 Prozent als Endnote.

Knapp geschlagene Dritte wurde die Ungarin Orsolya Anna Czérna im Sattel des KWPN-Hengstes Felix v. Westenwind mit 75,158 Prozent.

Bei den Children der I-Tour setzten sich Marie Berhard und der Westfalen-Wallach For Rock G. v. Franziskus an die Spitze mit 79,773 Prozent.

Auch auf den folgenden Plätzen standen zwei deutsche Paare: Therese Billig mit dem Westfalen Faro Sheen v. Fürstenball (77,908) und Victoria Winkelmann auf Black or White Bordeaux (73,320).

Alle Ergebnisse vom Samstag auf dem Hagener Dressurviereck finden Sie hier.