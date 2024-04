Dalera-Bruder Dallenio auf den Spuren seiner großen Schwester

Wie nah Freud und Leid mit den Pferden oft beieinander liegen, davon kann Benjamin Werndl gerade ein Lied singen. Grund zur Freude hat ihm dieses Wochenende seine Nachwuchshoffnung Dallenio bereitet.

Es ist erst wenige Tage her, da musste Benjamin Werndl Abschied von einem langjährigen Weggefährten nehmen, Famoso. Ein kleines Trostpflaster dürfte gestern der Auftritt seiner Zukunftshoffnung Dallenio in München-Riem gewesen sein. Dort ging der neunjährige Trakehner Wallach seine erste S***-Prüfung, eine Intermédiaire II, und gewann sie auf Anhieb und mit einigem Vorsprung.

73,509 Prozent gaben die Richter. Sie setzten das Aubenhausen-Duo einhellig auf Rang eins vor Rudolf Widmann mit dem KWPN-Hengst Jewel Star (71,886). Platz drei ging an Deep Impact unter Philipp Mücke (69,561). Mücke ist ab 1. Mai Trainingspartner von Raphael Netz, der bislang bei den Werndl-Geschwistern in Aubenhausen tätig war, nun aber samt seiner Pferde und seinen Schülerinnen zu Philipp Mücke auf das Gut Weiglschwaig in Moosburg an der Isar umzieht. Erhalten bleibt dem Team aber der Spanier Adrian Muñoz Jurado, der sich mit dem zehnjährigen Pramwaldhof’s Scubido v. Sir Donnerhall über Rang vier in der gestrigen Inter II von München freuen konnte (69,474).

Dallenio ist schon lange in Aubenhausen beheimatet. Vierjährig ging er erste Reit- und Dressurpferdeprüfungen der Klasse A mit Bereiterin Eilika Böye. Seit er fünfjährig ist, wurde er von Benjamin Werndl selbst sehr erfolgreich in Nachwuchsprüfungen vorgestellt. Letztes Jahr ging der Rappe seine ersten S-Dressuren, nun also S***.

Dallenio ist ein Dreiviertelbruder zu Dalera. Sie haben beide die gleiche Mutter, die ja inzwischen in Aubenhausen ihr Gnadenbrot bekommt: Dark magic v. Handryk alias Lotte. Aber während Dalera eine Easy Game Tochter ist, ist Dallenio über Millennium ein Enkel des Easy Game.

Auch interessant