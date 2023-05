Damen-Trio für deutsches U25-Dressur Derby qualifiziert

18 Paare konkurrierten um den Einzug in das Finale des U25-Dressur Derbys in Hamburg. Jetzt steht fest: Drei junge Damen werden im Pferdewechsel ihr Können unter Beweis stellen. Beinahe hätte es ein junger Mann geschafft, auch mit dabei zu sein.

Das U25-Dressur Derby in Hamburg wird auch 2023 eine rein weibliche Angelegenheit. Und wenn alles gut läuft, dann drücken der Siegerin von heute ca. 40.000 Menschen via Instagram die Daumen. Mit dem zehnjährigen Oldenburger Be Happy v. Bon Bravour setzte sich Lea-Sophie Klein an die Spitze der 18 U25-Reiterinnen und Reiter, die nach Hamburg gekommen sind, um das Blaue Band in ihrer Altersklasse zu erringen. Die Sportlerin aus Hohenfelde in Schleswig-Holstein setzte sich mit 70,702 Prozent an die Spitze des Feldes. Allein der Start in Hamburg, sei schon ein Saisonziel gewesen, sagte sie.

Das Pferd kennt sie schon länger. Be Happy stand in Ausbildung bei ihrer Schwester Melanie, kam nach einem Verkauf zurück nach Hohenfelde. Mit Be Happy hat sie ihre erste S-Dressur geritten und auch ihren ersten Sieg hat sie mit „Bruno“ erringen können.

Vor dem Pferdewechsel würde sie bestimmt in dem Moment nervös, in dem eine der Mitbewerberinnen in den Sattel des Oldenburgers steigt, so die Siegerin der Qualifikation um die Teilnahme am U25-Dressur Derby.

Zweimal Holstein, einmal Hamburg im Finale U25-Dressur Derby 2023

Den kürzesten Weg zum Derbyplatz hat die Hamburgerin Luisa Philine Weber. Sie kommt aus Blankenese, das ca. eine Viertelstunde per Fahrrad von Klein Flottbek liegt. Mit dem zwölfjährigen Calandro v. Contendros Bube kam sie 70,351 Prozent. Ihr fehlten nur wenige Punkte zur Siegerin. Und auch der Abstand zur Drittplatzierten war nicht zu groß. Cosima von Fircks und der gekörte Nymphenburg’s First Ampere v. Ampere schrammten an der 70-Prozent-Marke vorbei. Bei der Einschätzung der Leistung der beiden, die aus dem Ammerland nach Hamburg gereist waren, gab es bei den Richtern deutliche Diskrepanzen. Zwischen 73,684 und 66,447 Prozent lautete die Beurteilung. Unterm Strich standen 69,737 Prozent. Das ist die Finalteilnahme, Mission accomplished. Das Paar hat Deutschland schon erfolgreich bei Nationenpreisen vertreten, etwa vergangenes Jahr in Mariakalnok. Der Hengst war auch schon bei der Weltmeisterschaft junger Dressurpferde und den Bundeschampionaten am Start.

Vierter wurde Niklas Müller mit Donna Carina. Das Paar ist kurz vor der dänischen Grenze zuhause. Die Kombination kam auf 69,342 Prozent.

Ab 13.15 Uhr werden die drei Finalistinnen morgen zunächst ihre eigenen Pferde reiten und gegen halb drei wird dann die erste von insgesamt vier Derbyentscheidungen dieses Wochenendes in Hamburg entschieden sein.

Die heutigen Ergebnisse der U25-Derby-Qualifikation 2023 finden sich hier.