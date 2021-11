Dancing Dalera gewinnt auch die Kür der Sweden International Horse Show

Die beiden Dressur-Olympiasiegerinnen Jessica von Bredow-Werndl und Dalera BB waren auch in Stockholm eine Liga für sich.

Mit 90,530 Prozent setzten sich Jessica von Bredow-Werndl und ihre Olympiasiegerin und dreifache Europameisterin Dalera BB mit Weile vor den Rest des Feldes der CDI5*-Kür der Sweden International Horse Show in Stockholm. Mehr Punkte hatten die beiden nur bei ihren beiden Championatstiteln in Tokio und Hagen bekommen. Für die vierfach zählende Fußnote „Harmonie zwischen Reiter und Pferd“ erhielten die beiden dreimal die 10,0 und zweimal die 9,5. Im Schwierigkeitsgrad gab es einmal die 10,0 und viermal die 9,9. Alles in allem hatten die Bayerin und ihre 14-jährige Trakehner Stute einen deutlichen Vorsprung vor der Konkurrenz.

Platz zwei ging mit 88,005 Prozent an Cathrine Dufour im Sattel ihres elfjährigen Westfalen Bohemian v. Bordeaux. Für den eleganten Fuchs war dies das vierte Mal, dass er mehr als 88 Prozent erhielt. Die anderen Male waren die Weltcup-Turniere in Herning und Vilhelmsborg, also auf heimischem Boden in Dänemark, sowie bei der EM in Hagen, wo das Paar ja Silber gewann. Ihren gestrigen zweiten Platz verdienten sie sich unter anderem mit einer 10,0 in den Pirouetten. Bemerkenswert: In den Trabtraversalen variierte die Benotung zwischen 7,5 (Ulrike Nivelle bei E) und 9,0 (Annette Fransen Iacobaeus, SWE).

Rang drei ging ebenfalls nach Dänemark, an Carina Cassoe Krüth und ihre Fürstenball-Tochter Heiline’s Danciera, die es auf 85,730 Prozent brachten. Das ist ihr zweitbestes internationales Ergebnis hinter den 86,395 Prozent, mit denen sie Ende Oktober Zweite beim Weltcup-Turnier in Herning geworden waren.

An vierter Stelle reihte sich mit 85,330 Prozent Schwedens Publikumsliebling Patrik Kittel mit seinem neuen Star im Stall ein, dem erst neunjährigen schwedischen Quaterback-Sohn Touchdown. Für den Hengst war es erst die zweite internationale Kür seiner ja noch sehr jungen Karriere nach der Premiere in Ludwigsburg.

Hans Peter Minderhoud (NED) und Dream Boy wurden mit 82,945 Fünfte. Dahinter reihten sich in der Rangierung ein: Therese Nilshagen (SWE) mit Dante Weltino (82,305), Henri Ruoste (FIN) mit Kontestro (80,775), Charlotte Fry (GBR) auf Dark Legend (80,755), Dinja van Liere (NED) im Sattel von Hermes (78,510) und Jennie Larsson (SWE) im Sattel von Zircoon Spring Flower (73,190).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.