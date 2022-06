Daniel Bachmann Andersen kann Marshall Bell bis zur WM reiten

Daniel Bachmann Andersen ist der Glückspilz der Saison! Die neuen Besitzer des von ihm in die Weltspitze gerittenen Marshall Bell haben ihm den EM-Finalisten 2021 nun für den Sommer zur Verfügung gestellt.

Daniel Bachmann Andersen hat heute die frohe Botschaft auf seinem Instagram-Account öffentlich gemacht: „Nicola Ahorner und ihre Familie haben mir die fantastische Möglichkeit eingeräumt, die Reise mit Marshall mit dem Ziel Herning 2022 fortzusetzen. Ich bin außer mir vor Freude, dankbar und fühle mich geehrt, dass sie es zulassen, unsere Partnerschaft über den Sommer fortzuführen. Unser Ziel ist es jetzt, alle stolz zu machen, die in Verbindung mit diesem super Pferd stehen.“

Daniel Bachmann Andersen: Top WM-Kandidat

Der Don Romantic-Sohn war unter Bachmann Andersen 2021 in die Weltspitze aufgestiegen. Die beiden Dänen sind bislang 13 mal international in Grand Prix Prüfungen am Start gewesen. Achtmal sprang dabei ein Platzierung unter den ersten drei heraus. Im Kürfinale der Europameisterschaft 2021 wurden die beiden mit 82,05 Prozent Siebte. Marshall-Bell war das jüngste Pferd in dieser Prüfung.

Vor einigen Wochen war der Fuchswallach an die Nachwuchsreiterin Nicola Ahorner aus Österreich verkauft worden. Marshall-Bell gehörte seit Sommer 2021 zur Hälfte anteilig dem dänischen Pferdehändler Andreas Helgstrand, dem Organisator der Weltmeisterschaften im August in Herning. Helgstrand war in den vergangenen Wochen wegen seiner Handelspraktiken öffentlich in dänischen Medien kritisiert worden. Helgstrand hat das Ziel, mit dem Hengst Jovian für Dänemark bei der Heim-WM an den Start zu gehen. Mit der Kombination Daniel Bachmann Andersen und Marshall-Bell hat er nun einen starken Konkurrenten um den Teamplatz. Zumal der Fuchs ja bereits Championatserfahrung hat. Gesetzt dürfte Cathrine Dufour für die dänische Mannschaft sein. Auch die Olympiareiterinnen Carina Cassøo Krüth und Nanna Skodborg Merrald haben gute Chancen für eine Berufung in das Dressurteam der Gastgeber.