Darmstadt: Prinzessin Paula sichert sich letztes Ticket für Finale des Nürnberger Burg-Pokal 2024

Zwölf Paare werden in der Frankfurter Festhalle um den Sieg im Nürnberger Burg-Pokal 2024 reiten. Nach acht Stationen ist das Starterfeld für das Finale der bedeutendsten Turnierserie für Dressurnachwuchspferde in Deutschland komplett. Das letzte Ticket ergatterten Victoria Nielsen und Prinzessin Paula im Viereck in Darmstadt-Kranichstein.