Der Sonntag beim Pfingstturnier in Wiesbaden

Isabell Werth und Emilio siegten bei ihrem letzten gemeinsamen Auftritt in der Kür, Katharina Hemmer brillierte im Grand Prix und Michael Pender war im Parcours das Maß aller Dinge.

In feierlicher Atmosphäre und unter Flutlicht fand die Grand Prix Kür am späten Sonntagabend in Wiesbaden statt. Sie bot eine würdige Kulisse für den letzten Auftritt von Isabell Werths Emilio. Wie kernig der 18-jährige Ehrenpreis-Sohn noch immer ist, bewies er mit einem Bocksprung während seiner Kür. „Er ist und bleibt ein Charakterpferd“, sagte seine Reiterin hinterher. Emilio verließ das Viereck mit einem Sieg. 83,300 Prozent bekam der Wallach für seinen letzten Auftritt, bevor er unter Taschenlampenlichtern und zu Tina Turners „Simply the Best“ piaffierend und passagierend das Viereck verließ.

Platz zwei belegte die Schweizerin Andrina Suter mit dem Westfalen Wallach Fibonacci v. Flanagan. 77,390 Prozent erhielt das Paar.

Ingrid Klimke stellte die Hannoveraner Stute First Class vor. „Flutlichtpremiere“ für die Fürstenball-Tochter, wie ihre Reiterin verriet. Und das merkte man ihr noch etwas an. Ein Fehler passierte bei den Einer-Wechseln, den Ingrid Klimke aber unmittelbar auf ihre Kappe nahm: „Da habe ich noch überlegt, ob wir nicht etwas vor der Musik waren und habe noch gezögert. Die Stute war aber schlau und hat schon angefangen.“ Für die erst dritte Kür von First Class gab es von den Richtern 77,235 Prozent, Platz drei.

Alle Ergebnisse der Kür in Wiesbaden finden Sie hier.

Katharina Hemmer gewinnt Grand Prix mit neuer persönlicher Bestleistung

Der CDI4* Grand Prix am Sonntag diente gleichzeitig als Qualifikation für den Grand Prix Special, der am Montag, um 13:30 Uhr, ausgetragen wird. Im Sattel des von Hubertus Schmidt übernommenen Denoix überzeugte Katharina Hemmer die Richter. Einstimmig konnten diese sich auf den Sieg des Paares einigen, mit einer Beurteilung, die sich vom Rest des Teilnehmerfeldes deutlich absetzte. 76,261 Prozent gab es für den Destano-Sohn und seine Reiterin – das ist eine neue persönliche Bestleistung.

Weniger einig waren sich die Richter bei den Plätzen zwei und drei. Rita Ralao Duarte (POR) war es schlussendlich, die mit ihrem Lusitano Irao etwas mehr Prozentpunkte sammelte (71,543) und damit Zweite wurde. Dritte wurden Carina Scholz und der 17-jährige Hannoveraner Wallach Tarantino (71,370).

Alle Ergebnisse des CDI4* Grand Prix finden Sie hier.

Michael Pender siegt Hauptspringen am Sonntag

Ein 1,55 m hohes Springen mit Stechen war das Highlight im Parcours am Pfingstsonntag in Wiesbaden. 32 Paare gingen an den Start, fünf davon durften ein zweites Mal einreiten, um den Sieg unter sich auszumachen. Der Ire Michael Pender setzte sich schlussendlich durch. Er sattelte den 13-jährigen Wallach Hhs Calais und kam mit fast genau vier Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten ins Ziel. Fehlerfrei in 42,83 Sekunden lautete das Ergebnis für den Sieg.

Koen Vereecke aus Belgien und Oilily de Muze belegten Platz zwei (0/46,84). Sie blieben neben den Siegern die einzigen, denen eine zweite Nullrunde gelang.

David Will sicherte sich Platz drei (4/42,98). Der 36-Jährige sattelte den zehnjährigen Kannan-Sohn Kansall, der erst seit Mitte März unter David Will läuft. Der Hengst steht in Besitz der Vogel & Will Equestrian GmbH.

Fürs Stechen qualifizierten sich außerdem Jörg Oppermann mit Jonage Lvp (4/48,81) und Anna Maria Kuhlmann mit Pegasus Deau Re Mi (8/49,72).

Alle Ergebnisse des Hauptspringens am Sonntag in Wiesbaden finden Sie hier.

