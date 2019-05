Deutsche Ponyreiter gewinnen Nationenpreis in Saumur

Ziemlich überlegen sicherte sich die deutsche Pony-Equipe den Nationenpreissieg beim Nachwuchsdressur-Turnier in Saumur, Frankreich. Und auch ansonsten hat die Generation U16 in Schwarz-Rot-Gold abgesahnt.

Heldin des Tages im deutschen Team war Shona Benner auf Der Kleine Sunnyboy. Mit 73,80 Prozent lieferte sie nicht nur die beste Mannschaftsleistung, sondern auch das beste Ergebnis der Einzelwertung. Kaum schlechter lief es für Johanna Kullmann und Champ of Class. Mit 73,286 Prozent waren sie das zweitbeste Paar aller Teilnehmer. Antonia Busch-Kuffner und Daily Pleasure wurden mit 72,543 Prozent Vierte insgesamt. Paulina von Wulffen und die dreifache Europameisterin Top Queen H (ehemals von Moritz Treffinger geritten) wurden mit 68,914 Prozent Zwölfte. In Summe machte das 219,629 Punkte für die Mannschaft.

Das Nachsehen hatten mit 215,6 Zählern die Niederländer, mit denen die deutschen Reiterinnen sich gestern schon auf den vorderen Plätzen abgewechselt hatten. Micky Schelstraete auf Elin’s Noncisdador lieferte das beste Ergebnis für Oranje und das drittbeste ingesamt: 72,886 Prozent. Mit ihr ritten Lilli van de Hoogen auf Martinez Candyman (71,80), Lara van Nek mit Baumann’s Despino (70,914) und Robin Heiden im Sattel von Colourfull Cannonball (68,143).

Rang drei sicherten sich die Briten mit 209,972 Punkten in Summe, zusammengeritten von: Holly Kerslake auf Valhallas Zorro (70,429), Isobel Lickley im Sattel von Mister Snowman (70,0), Annabella Pidgley auf Cognac IX (69,543) sowie Bonneville Bourne auf Fin C WE (68,6).

Noch ein deutscher Doppel-Erfolg

In der FEI-Mannschaftsaufgabe der I-Tour, also für die Reiter, die nicht im Nationenpreis an den Start gegangen sind, gab es noch eine Doppelspitze der deutschen Ponyreiter. Hier siegte mit 74,476 Prozent Carlotta Wendenburg auf Day of Diva, gefolgt von Antonia Busch-Kuffner im Sattel von Kastanienhof Cockney Cracker mit 74,048 Prozent. Drittbestes Paar waren Nina van Bakel aus den Niederlanden und ihr Mastro’s Night and Day mit 71,619 Prozent.

Johanna Kullmann und Orchid’s Syria machten den deutschen Erfolg auf Rang vier mit 71,333 Prozent perfekt. Ebenfalls noch in den „70ern“ landeten Paulina Wulffen und Dujardin B, die mit 70,333 Prozent Achte wurden vor Shona Benner und Nobels Boy H mit 70,286 Prozent.

Für Junioren und Junge Reiter geht es morgen weiter in Saumur.