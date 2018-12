Deutscher Dressurkader aktualisiert, Frederic Wandres neu im Perspektivkader

Das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) hat die Kaderaufstellungen für 2019 bekannt gegeben. Frederic Wandres ist nun Mitglied des Perspektivkaders, der Vorstufe zum Olympiakader.

Erst vor wenigen Wochen verbuchten Frederic Wandres und sein Hannoveraner Dimaggio-Sohn einen Riesenerfolg in Zakrzow, Polen, wo sie sowohl Grand Prix als auch Weltcup-Kür gewannen. Noch vor einem Jahr waren der Bereiter des Hofs Kasselmann und sein Fuchs Fünfte im Finale des Louisdor Preises gewesen. Zudem gehörten sie im Sommer zum deutschen Nationenpreisteam in Rotterdam. Zusammen mit seinen Teamkolleginnen in Rotterdam ist er nun in den Perspektivkader des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei berufen worden.

Dies sind die Kaderaufstellungen zu Saisonbeginn.

Olympiakader:

Perspektivkader:

Anabel Balkenhol (Rosendahl) mit Heuberger TSF,

Jan-Dirk Gießelmann (Barver) mit Real Dancer FRH,

Kathleen Keller (Appen) mit San Royal,

Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus,

Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Fabregaz,

Frederic Wandres (Hagen a. T.W.) mit Duke of Britain sowie

Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Daily mirror

Nachwuchskader 1 (NK1) U25:

Anna Abbelen (Kempen) mit Henny Hennessy,

Jil-Marielle Becks (Senden) mit Damon‘s Satelite,

Ninja Rathjens (Barmstedt) mit Emilio sowie

Anna-Magdalena Scheßl (München) mit Biedermeier