Deutsches Trio auf dem Treppchen in der Dressur-Einzelwertung der Pony-EM 2022

Nach Teamgold holten die deutschen Pony-Dressurreiterinnen in der Einzelwertung den kompletten Medaillensatz bei den Europameisterschaften in Strzegom, Polen.

In der Teamwertung hatte sich Lilly Marie Collins Cosmo Callidus noch ein wenig ablenken lassen. In der Einzelaufgabe hingegen klappte alles wie am Schnürchen. 77,865 Prozent standen auf der Anzeigentafel. Das war am Ende die Goldmedaille für die Cousine von U21-EM Reiterin Luca Collin und den mehrfachen Bundeschampion.

Platz zwei scherte sich Mia Allegra Lohe im Sattel von Tovdals Golden Future Imperial mit 76,243 Prozent. Im letzten Drittel des 62-köpfigen Starterfeldes gelang es den beiden DM-Neunten von 2021, ihre Teamkollegin Julie Sofie Schmitz Heinen mit ihrem Carleo Go auf den Bronzeplatz zu verweisen. Sie hatten zuvor 75,460 Prozent erhalten, nachdem sie ja bestes Paar in der Mannschaftsaufgabe und damit maßgeblich beteiligt am deutschen Mannschaftsgold gewesen waren. In der Einzelaufgabe begannen sie ebenfalls stark. Doch dann musste Carleo Go sich einmal erleichtern und zog die Bremse. Das war teuer.

Das vierte deutsche Paar, Franziska Roth und der zuvor von ihrer Schwester erfolgreich präsentierte Daily Pleasure WE, landete mit 72,513 Prozent auf dem 14. Platz.

Eine erwähnenswerte Runde zeigte auch das Duo auf Rang vier, die Dänin Josephine Gert Nielsen im Sattel von Kastanienhof Crimson Gold. Für sie wurden es 75,081 Prozent nach einer schwungvollen, harmonischen Vorstellung. Alban Tissot (FRA) bei C hatte die beiden sogar auf Rang eins. Die vorsitzende Richterin Isobel Wessels (GBR), die einzige Fünf-Sterne-Richterin der Jury, sah sie an zweiter Stelle.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.