Die Dressur-Weltranglisten vor den Weltmeisterschaften

Am Freitag beginnen im dänischen Herning die Weltmeisterschaften der Dressur- und Springreiter, der Para-Equestrians und Voltigierer. Wer aus den Top Ten der Weltranglisten wird in der Dressur dabei sein? Wo stehen die Deutschen? Die Antworten gibt es auf der neuen Weltrangliste?

Unangefochten an der Spitze der FEI-Weltrangliste stehen nach wie vor die Olympiasiegerinnen und Europameisterinnen Jessica von Bredow-Werndl und Dalera BB und an zweiter Stelle Cathrine Laudrup-Dufour mit Bohemian. Beide konnten ihre Position vom Vormonat halten. An dritter Stelle kommt nun allerdings erneut unsere aktuelle Titelheldin, Cathrine Dufour, diesmal mit ihrem designierten WM-Pferd Vamos Amigos.

Unterstrichen wird die aktuelle Stärke der Dänen auf Rang vier. Den nehmen nämlich Carina Cassøe Krüth und Heiline’s Danciera ein, die vorher Rang fünf eingenommen hatten.

Isabell Werth und Quantaz kamen von Platz sieben und haben Rang fünf von Cassøe Krüth und Danciera übernommen. Sie sind damit auf der Weltrangliste das beste deutsche Paar für die WM in Herning.

Im Anschluss folgt das beste niederländische Paar, Dinja van Liere und Hermès, die sich um drei Plätze verbessert haben, von Rang neun auf Rang sechs.

Ebenfalls drei Plätze rauf ging es für Schwedens Patrik Kittel und den Quaterback-Sohn Touchdown, von Rang sieben auf Rang zehn. Sowohl van Liere als auch Kittel werden in Herning an den Start gehen.

Anders als der Finne Henri Ruoste und sein Aachen-Dritter Kontestro. Die beiden sind erstmals in den Top Ten der Weltrangliste, waren im letzten Monat noch 13. und sind nun Achte. Allerdings werden sie nicht in Herning dabei sein. Ruoste berichtete, der Contendro-Sohn habe nach Aachen tagelang erhöhte Temperatur gehabt, weswegen die WM für sie flachfällt.

Ebenfalls erstmals unter den Top Ten ist auch das zweite deutsche WM-Paar, Frederic Wandres mit Duke of Britain. Nach ihren super Auftritten beim CHIO Aachen sprangen sie von Rang 14 auf Platz neun.

Das Schlusslicht der Top Ten bilden Nanna Merrald Rasmussen und Atterupgaards Orthilia, also ein weiteres dänisches Paar. Besser bekannt ist die Reiterin unter ihrem Mädchennamen Nanna Skodborg Merrald. Sie hat jüngst geheiratet. Auch hier: erstes Mal Top Ten, vorher Rang 15.

Weitere Deutsche unter den Top 50 der Weltrangliste

Isabell Werths ja inzwischen pensionierte Weihegold war bis letzten Monat noch Vierte und rangiert nun an 15. Stelle. Es ist Usus, dass auch nicht mehr aktive Pferde von der FEI weiter aufgeführt werden, bis alle ihre Punkte über die Zeit erloschen sind.

Helen Langehanenberg und Annabelle arbeiteten sich von Rang 22 auf den 17. Platz vor.

Vier Plätze rauf ging es für das WM-Ersatzpaar Dorothee Schneider und Faustus, von Platz 24 auf 20.

Direkt dahinter rangieren nun Frederic Wandres und sein WM-Reservepferd Bluetooth – auch hier eine Verbesserung um vier Plätze.

Jessica von Bredow-Werndl und Ferdinand BB, die im Vormonat 27. waren, rangieren nun auf Platz 23 der Weltrangliste.

Einen ordentlichen Sprung hat Dorothee Schneiders First Romance gemacht. Bislang war er 37. Nun ist er 24.

Für Carina Scholz und Tarantino, die ja auch eine Startgenehmigung für Aachen hatten, ging es von Rang 33 auf Platz 25.

Fabienne Müller-Lütkemeier und Valesco arbeiteten sich fünf Plätze nach vorn und sind nun 35.

Frederic Wandres hat mit Hot Hit sogar noch ein drittes Pferd unter den Top 50 der Weltrangliste. Bislang war der Schimmel v. Hotline 62., nun rangiert er an 37. Stelle.

Vorher 55., jetzt 47. – so sieht es nun bei Matthias Alexander Rath und Destacado aus.

Die gesamte Liste finden Sie hier.