Die Nachwuchskader der Dressurreiter 2019

Kurz vor Jahreswechsel hat der Dressurausschuss am Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei die Aufstellungen der Kader für das kommende Jahr bekannt gegeben. Und so sieht’s aus.

Nachwuchskader 1 (NK1) (U21/Junge Reiter): Paulina Holzknecht (Solingen/RHL) mit Wells Fargo, Semmieke Rothenberger (Bad Homburg/HES) mit Geisha und Dissertation, Lia Welschof (Paderborn/WEF) mit Don Windsor OLD und Linus K und Alexa Westendarp (Wallenhorst/WES) mit Der Prinz und Four Seasons.

NK1 (U18/Junioren): Romy Allard (Dormagen/RHL) mit Summer Rose, Valentina Pistner (Bad Homburg/HES) mit Flamboyant OLD und Sophia Ritzinger (Niederaichbach/BAY) mit Romano,

NK1 (U16/Ponyreiter): Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln/WEF) mit ZINQ Massimiliano FH und Coriander FH, Shona Benner (Billerbeck/WEF) mit Der kleine Sunnyboy WE, Antonia Busch-Kuffner (Prinzhöfte/WES) mit Daily Pleasure WE, Johanna Kullmann (Hamminkeln/RHL) mit Champ of Class und Orchid’s Syria und Moritz Treffinger (Oberderdingen/BAW) mit Top Queen H.

NK1 (U14/Children): Kenya Schwierking (Barver/HAN) mit Dinos Boy und Lisa Steisslinger(Böblingen/BAW) mit Havanna Negra.

NK2 (U14-U21): Lena Bücker (Emsdetten/WEF) mit Cosmopolitan (Pony), Helen Erbe (Krefeld/RHL) mit Serano und Dolce Vita, Rebecca Horstmann (Ganderkesee/WES) mit Friend of mine, Anabel Huther (Bamberg/BAY) mit Fürst Fidell, Luna Laabs (Ahlen/WEF) mit Wild Willy Granly, Ann-Sophie Lückert (Bad Zwischenahn/WES) mit Fairmont, Sophie Reef (Bad Bentheim/WES) mit Rue Noblesse und Henriette Schmidt (Naumburg/SAN) mit Rocky’s Sunshine.