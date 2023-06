Die Nominierten für die Dressur-EM der Nachwuchsreiter 2023

Die Future Champions in Hagen waren letzte Sichtung für Deutschlands Nachwuchs-Dressurreiter vor den Europameisterschaften. Nun steht fest, wer nach Kronberg, Ungarn und Frankreich fahren darf.

Die Children (U14) und Junioren (U18) werden ihre Europameisterschaften in diesem Jahr vom 17. bis 23. Juli vor heimischem Publikum austragen. Ort dafür ist das Gestüt Schafhof in Kronberg. Die Jungen Reiter (U21) und U25-Starter reiten im ungarischen Pilisjaszfalu nahe Budapest um die Medaillen (11. bis 16. Juli). Und die Europameisterschaften der Ponyreiter stehen Ende Juli in Le Mans, Frankreich an.

Das sind die Nominierten:

Children

Lilly Marie Heins mit Skyline

Vivianne Mercker mit Djamalla

Madlin Tillmann mit Lebensfreude

Marie Bernhard mit For Rock G

Reserve:

Therese Billig mit Faro Shen,

Marlene Zahnleiter mit Grey’s Highlight,

Victoria Winkmann mit Black or White Bordeaux,

Justus Buch mit Der kleine Prinz.

Ponys

Lilly Marie Collin mit Cosmo callidus NRW

Julie Sofie Schmitz-Heinen mit Chilly Morning WE oder Carleo Go.

Mia Allegra Lohe mit Tovdal’s Golden Future Imperial

Hubertus Stallmeister mit Adriano B

Reserve:

Maria Teresa Pohl mit Der kleine Sunnyboy WE

Lotta Beckmanns mit Grenzhoehes Dragon Kiss

Lilli von Helldorf mit Dobby Dobsen

Junioren

Lana-Pinou Baumgürtel mit Emma FH

Rose Oatley mit Sommernacht

Allegra Schmitz-Morkramer mit Libertad oder DSP Lifestyle

Josephine Ruppert mit Belladonna

Reserve:

Kenya Schwierking mit Imani

Marie Teresa Pohl mit Lennox Us

Kenya Schwierking mit Cecil.

Junge Reiter

Lucie-Anouk Baumgürtel mit ZINQ Ferati FH,

Jana Lang mit Baron und

Anna Middelberg mit Blickfang HC

Valentina Pistner mit Flamboyant OLD

Reserve:

Anna Derlien mit Holly Golightly,

Greta Busacker mit Firlefranz

Caroline Locklair mit Consus

Lucie-Anouk Baumgürtel mit Farlana FH.

