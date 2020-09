DJM Riesenbeck: Auftaktsiege für Collin, Middelberg, Oatley und Rother

Die Riesenbecker machen es mit den Deutschen Jugendmeisterschaften wie die Warendorfer mit dem Bundeschampionat – zwei Wochenenden, eines für die Dressur- und eines für die Springreiter. Auf diese Art und Weise können die Hygienestandards eingehalten werden. Auch die sportlichen Standards passten heute beim Auftakt der Dressurreiter.

Bei den Jungen Reitern sicherte sich EM-Reiterin Luca Sophia Collin mit dem im Stall von Isabell Werth ausgebildeten Descolari den Sieg in der ersten Wertungsprüfung, der U21 FEI-Mannschaftsaufgabe. Die frisch gebackenen Silbermedaillengewinner mit der Mannschaft von Pilisjaszfalu überzeugten mit einer 75,175 Prozent-Runde.

Damit ließen sie das verhinderte EM-Paar hinter sich, die Baden-Württembergerin Jana Schrödter und Frau Holle. Schrödter und die erst achtjährige Fürstenball-Tochter waren nach super Leistungen in Mariakalnok und bei der Sichtung in Warendorf fürs Team in Ungarn gesetzt gewesen, doch ein positiver Prä-Test vor dem Championat verhinderte den Start. Dafür sicherten sie sich vor wenigen Wochen das Ticket für die Teilnahme am Nürnberger Burg-Pokal Finale. Und das, obwohl sie erst seit wenigen Monaten ein Paar sind. Ein Paar, das harmoniert, wie sie heute mit einer 74,035 Prozent-Runde und Platz zwei demonstrierten.

Auf Rang drei ritt Cosima von Fircks den westfälischen Ehrenpreis-Sohn Easy Fellow mit 73,860 Prozent, gefolgt von der Rheinländerin Theresa Friesdorf auf Quotenkönig (der ebenfalls zuletzt im Stall Werth stand, ehe Friesdorf ihn übernahm) mit 73,114 Prozent sowie den Westfälinnen Luna Laabs/Wild Willy Granly und Lia Welschof /Don Windsor, die sich den fünften Platz mit jeweils 73,070 Prozent teilten.

Lia Welschof hatte ja neben Collin ebenfalls zu den drei deutschen EM-Reiterinnen gehört und drei Silbermedaillen gewonnen, das allerdings mit ihrem Nachwuchspferd First Class. Die Nummer drei des EM-Trios, Henriette Schmidt auf Rocky’s Sunshine, belegte heute hinter Laabs und Welschof Rang sieben (72,544).

Junioren

Im Junioren-Lager wird es spannend. Der Sieg ging heute an die neue Europameisterin, Anna Middelberg. Sie hatte auf ihr EM-Pferd Blickfang gesetzt und erhielt 73,080 Prozent. Die Richter sahen sie an erster (Cornelia Hinsch bei H), vierter (Peter Holler/C) und zweiter Stelle (Elke Ebert/B).

Das Paar auf Rang zwei erhielt von den Unparteiischen die Platzziffern acht, eins und eins. Es handelt sich um die neue Pony-EM-Weltrekordlerin Lucie-Anouk Baumgürtel auf ihrem neuen Pferd, der neunjährigen Hannoveraner Fürstenball-Tochter Farlana. Für die beiden war das heute die erste gemeinsame Prüfung und offenbar der Beginn einer guten Partnerschaft: 72,162 Prozent.

Anna Middelbergs EM-Gold-Teamkollegin Allegra Schmitz-Morkramer ritt ihren Holsteiner Lissaro-Sohn Lavissaro mit 72,027 Prozent auf den dritten Platz. Komplettiert wurden die Top fünf durch Shona Benner und die von Helen Langehanenberg ausgebildete Brisbane (71,982) und Romy Allard auf Summer Rose (71,216), die beiden Deutschen Meister von Aachen 2017.

Ponyreiter

Kein Weg vorbei führte bei den Ponyreitern an den Titelverteidigern Rose Oatley und Daddy Moon. Sie hatten ja ebenfalls zu den erfolgreichen EM-Teilnehmern von Pilisjaszfalu gehört mit der Mannschaftsgold- und der Einzelbronzemedaille in der Kür. Diese Form bestätigten sie auch heute: 78,547 Prozent. Ein Sieg mit Weile, bei dem alle drei Richter sich einig waren.

Das waren sie auch beim Paar auf Rang zwei, Roses EM-Kollegin Antonia Roth mit ihrem Daily Pleasure. Die beiden erhielten 75,299 Prozent. Rang drei holten Paulina von Wulffen und Top Queen H mit 71,496 Prozent nach Baden-Würtemberg.

Dicht dahinter reihten sich Lara-Pinou Baumgürtel auf Massimiliano (71,368) und Jona-Emily Bomberg mit FS Mr. Magic ein (71,154).

Bundesnachwuchschampionat

Das Bundesnachwuchschampionat der Dressurreiter wird auf L-Niveau ausgetragen. Die heutige erste Wertungsprüfung wurde klar zur Beute der neuen Europameisterin, Emily Rother auf Jasper. Die beiden hatten sowohl in der Mannschafts- als auch in der Einzelwertung der noch recht jungen Children-EM eine Goldmedaille gewonnen. Heute gab es 83,875 Prozent.

An zweiter Stelle reihte sich ihre Mannschaftskollegin Carolina Miesner auf Angelina ein mit 83,100 Prozent. Angelina hat dieses Wochenende einiges zu tun in Riesenbeck, parallel startet sie nämlich auch noch bei den Ponys. Mit ihrem Novellini wurde sie hier zum Auftakt Siebte (70,940).

Stark unterwegs beim Bundesnachwuchschampionat sind auch die Bayern. Josephine Ruppert setzte sich auf ihrer Belissimo M-Tochter Bella Donna mit 82,20 Prozent an die dritte Stelle, gefolgt von ihrer Landesverbandskollegin Sofie Stollberger mit Decurio’s Diamond und der Bewertung 77,20 Prozent.

Alle Ergebnisse aus Riesenbeck finden Sie hier.