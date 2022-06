DM Balve: Showtime nicht auf der Startliste für die Kür

Das frischgebackene Deutsche Meisterpaar Dorothee Schneider und Showtime wird morgen nicht in der Kür bei den Deutschen Meisterschaften dabei sein. Das besagt die veröffentlichte Startliste.

Showtime? Ja, aber nur im übertragenen Sinne. Denn der Sandro Hit-Sohn steht nicht auf der Startliste für die Kür am Sonntag in Balve. Dorothee Schneider wird dort nur Faustus reiten. Das besagt die Startliste, die am Samstagabend veröffentlicht wurde.

Bundestrainerin Monica Theodorescu und Klaus Roeser, Vorsitzender des deutschen Dressurkomitees sagten auf Nachfrage des St.GEORG: „Das Pferd befindet sich im Aufbau. Wir haben gesehen, was wir sehen mussten.“ Bundestrainerin Theodorescu ergänzte noch: „next Stop Aachen!“

Beim CHIO Aachen in zwei Wochen müssen die vier Reiter-Pferd-Kombinationen, die für den Nationenpreis, also die CDIO5*-Tour in der Aachener Soers nominiert sind, drei Prüfungen gehen. Sprich für das Quartett stehen Grand Prix und Grand Prix Special sowie für die besten drei deutschen Kombinationen dann auch noch die sonntägliche Kür auf dem Programm. Anschließend wird dann die Mannschaft benannt, die in Herning bei den Weltmeisterschaften Anfang August die deutschen Farben vertreten sollen.

Showtimes Pause nach Olympia

Für den 16-jährigen Hannoveraner Showtime war Balve das erste Turnier nach einer bald zehnmonatigen Pause im Anschluss an die Olympischen Spiele von Tokio. In der Zeit habe der Wallach vor allem Paddock und Weide genossen und sei gymnastiziert worden. Er habe auch eine leichte Verletzung auskurieren müssen, „wie das bei Leistungssportlern schon mal so ist“, hatte Dorothee Schneider heute bei der Pressekonferenz nach ihrem Sieg in der Deutschen Meisterschaft auf Nachfrage gesagt. In diesem Zusammenhang war noch nicht davon die Rede, dass Showtime, der sich in bestechender Form an den beiden Meisterschaftstagen in Balve gezeigt hat, nicht in der Kür gehen soll. Diese Entscheidung muss also im Laufe des Nachmittags gefallen sein.

Die Kür beginnt morgen um 11 Uhr.