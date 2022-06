Doch keine Dressur-WM für Carl Hester

Großbritanniens Spitzenausbilder Carl Hester hatte ja von seinem Freund und Schüler Gareth Hughes bzw. dessen Mäzenen ein Pferd für die Weltmeisterschaften in Herning angeboten bekommen, nachdem sich sein eigenes Pferd verletzt hatte. Doch Hester wird dennoch nicht an den Sichtungen für Herning teilnehmen.

Nachdem Hesters Olympiapferd En Vogue für die Weltmeisterschaften der Dressurreiter Anfang August in Herning ausfiel, hat er in den vergangenen Wochen versucht, mit dem Pferd seines Freundes und Schülers Gareth Hughes zusammenzufinden, dem 16-jährigen Woodstock v. Wolkenstein II aus der Landioso-Stute, die unter anderem auch schon Girasol von Nadine Capellmann bzw. Morgan Barbancon zur Welt gebracht hat. Hughes selbst war auf die Idee gekommen, Hester den Wallach zur Verfügung zu stellen und die Schweizer Besitzer waren einverstanden. Dieses Wochenende war nun der erste Turnierstart beim CDI Wellington geplant, doch Hester hat abgesagt.

Gegenüber Horse & Hound sagte Hester, er habe das Gefühl, die Zeit reiche nicht aus, um dem Pferd gerecht zu werden. Woodstock sei bereits wieder im Stall von Gareth Hughes, der ihn nun noch auf anderen Turnieren reiten kann. Gleichwohl bedankt der Olympiasieger von 2012, Silbermedaillengewinner 2016 und Bronzemedaillengewinner von 2021 sich bei Hughes und den Pferdebesitzern für das großzügige Angebot.

Um für die WM in Herning überhaupt infrage zu kommen, hätte Carl Hester sich noch formell qualifizieren müssen. Dazu wäre dieses Wochenende die erste Gelegenheit gewesen. Die zweite auf dem britischen Kontinent wäre der CDI Bolesworth Ende des Monats gewesen. Bis zum 4. Juli können die Paare mit Championatsambitionen noch versuchen, die vom Weltverband FEI geforderten Mindestleistungen zu erbringen, um für einen Start in Herning in Betracht zu kommen.