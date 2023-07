Dong Seon Kims Grand Prix-Pferde Bohemian, Rossetti und Vincent Maranello zum Verkauf

Der Koreaner Dong Seon Kim hat seine Pläne geändert. Er wird sich in nächster Zeit vor allem seinen Aufgaben im Familienunternehmen widmen und verkauft daher seine drei Grand Prix-Pferde, darunter Cathrine Dufours Olympia- und EM-Pferd Bohemian.

Wie Eurodressage berichtet, zieht Dong Seon Kim („Peter“) sich aus dem Sport zurück. Seine Olympiaträume für Paris hat er aufgegeben. Darum stehen die drei Grand Prix-Pferde Bohemian, Rossetti und Vincent Maranello zum Verkauf.

Der Westfale Bohemian ist der prominenteste der drei. Cathrine Dufour (DEN) hatte den 13-jährigen Dunkelfuchs v. Bordeaux bis Grand Prix ausgebildet, war mit ihm Vierte in Einzel- und Mannschaftswertung bei den Olympischen Spielen in Tokio und gewann zweimal Bronze sowie Silber in der Kür bei der EM in Hagen. Anfang des Jahres wurde dann bekannt, dass Bohemian zu Dong Seon Kim wechselt. Der stellte ihn beim CDI in Wellington vor. Das beste Grand Prix-Ergebnis des Paares waren 69,978 Prozent, das beste Kür-Ergebnis 73,565 Prozent.

Rossetti ist ein 15-jähriger Däne v. Romanov, der einst mit Jan Møller Christensen bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Verden Zwölfter war. In den internationalen Grand Prix-Sport war er von Finnlands Henri Ruoste gebracht worden, mit dem er unter anderem bei den Europameisterschaften in Rotterdam 2019 am Start gewesen war. Anfang des Jahres ging er dann zu Kim bzw. in den Besitz von dessen Sportpferde Galleria GmbH über. Auch Rossetti hatte seinen ersten Auftritte mit Kim in Wellington, wo sie einmal 67,978 Prozent im Grand Prix erzielen konnten.

Vincent Maranello ist ein ebenfalls dänisch gezogener gekörter Hengst v. Zack. Er gehörte früher zum Stall Helgstrand. Mit Thomas Sigtenbjergaard nahm er zweimal an Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde teil. Fünfjährig war er Neunter im Finale, sechsjährig Siebter im kleinen Finale. Er ging erst ein internationales Grand Prix-Turnier und zwar letztes Wochenende unter der Ungarin Mate Garai in Deauville, Frankreich, wo er 63,282 Prozent im Grand Prix und 64,979 Prozent im Special erhielt.

Im Training bei Hubertus Schmidt

Als Besitzer aller drei Pferde ist die Sportpferde Galleria GmbH eingetragen. Kim hatte das Unternehmen 2021 in Deutschland als Verkaufsstall für hochklassige Dressurpferde gegründet und arbeitet unter anderem mit Helen Langehanenberg und Hubertus Schmidt zusammen. Letzterer hat den Koreaner auch trainiert, unter anderem als er 2014 bei den WEG in Caen dabei war, 2016 für die Olympischen Spiele in Rio und 2018 für die WEG in Tryon. Damals saß Kim noch im Sattel von Bukowski. Seine aktuellen Grand Prix-Pferde Rossetti und Bohemian stehen jetzt bei Hubertus Schmidt und werden dort fit gehalten. Dong Seon Kim ist bereits wieder in seiner Heimat Südkorea, um sich um das Familienunternehmen zu kümmern.

Eurodressage.com