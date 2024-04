Doppelsieg für Max Theurer in 3*-Tour Stadl Paura, Lisa Müller mehrfach Zweite

Siege für Österreich, Top 5-Platzierungen für Lisa Müller, Jessica von Bredow-Werndl, Yara Reichert und Franziska Stieglmaier. In Stadl Paura gab es zwei Grand Prix-Touren mit 31 Ritten.

Wer die 70-Prozent-Marke in Stadl Paura knacken konnte, der war weit vorn. Beim Turnier in Österreich nutzten viele Deutsche die Möglichkeiten des Pferdezentrums. Aber vorne Ritten in den Ehrenrunden Kombinationen aus dem Gastland. Christian Schumach und der Baden-Württemberger Ampère-Sohn Amplemento sicherten sich die Siege im Grand Prix und Grand Prix Special der CDI4*-Tour. Im Grand Prix musste er sich allerdings den Sieg teilen mit der Australierin Simone Pearce, die auf ihrem Olympiapferd von 2021, Destano, exakt so viele Prozentpunkte erhielt wie Schumach, 70,522 Prozent. Im Special siegte er dann ungeteilt. Dort erhielt der 13-jährige Hengst mit Schumach im Sattel 70,702 Prozent.

Lisa Müller und D’Avie wurden hier knapp geschlagene Zweite (70,213 Prozent). Im Grand Prix waren sie Dritte, ebenfalls auch nur mit zehn Punkten Rückstand auf das Sieger-Duo (70,087).

Jessica von Bredow-Werndl hatte Dalera auf dem LKW, ritt die Stute aber nur zu Trainingszwecken. Für die Prüfungen hatte sie unter anderem Forsazza de Malleret mitgebracht. Die elegante For Romance-Tochter wurde im CDI4*-Grand Prix Fünfte, steigerte sich aber im Grand Prix Special. Dort knackte sie die 70-Prozent-Marke. Trotz Fehlern in den Serienwechseln kam die Kombination aus Aubenhausen auf 70,128 Prozent.

„Vici“ Max-Theurer und Topas mit Doppelsieg im CDI3*

Die Tageshöchstnote im Grand Prix lieferten Victoria Max-Theurer und der ebenfalls in Baden-Württemberg registrierte Topas. Der Totilas-Sohn kam auf 71,391 Prozent im CDI3*-Grand Prix. In den Passagen gab es mehrfach Achten, die zweite Pirouette misslang. Mit Zonik Hit, einem Neuzugang auf Gut Wettlkam, wurde Lisa Müller auch in dieser Prüfung Zweite. Der Zonik-Sohn, der 2023 noch unter portugiesischer Flagge an den Europameisterschaften teilgenommen hatte, ging ohne technische Fehler und erhielt dafür 70,239 Prozent. Es war das zweite gemeinsame Turnier für Müller und Zonik Hit, der unter João Pedro Moreira 18. in der EM-Kür war. Anfang März hatte Lisa Müller den Oldenburger bereits in Hofolding geritten.

Dritter im Grand Prix wurden Matthias Bouten und Bellagio (68,565) vor Yara Reichert und Springbank (68,065). Dahinter reihten sich Franziska Stieglmaier/Diamond Head (66,869) und Lisa-Maria Klössinger/Incredible Boy (66,565) ein.

Auch im Grand Prix Special war kein Vorbeikommen an Victoria Max-Theurer und Topas. Diesmal siegten sie mit 72,574 Prozent. Zonik Hit und Lisa Müller kamen auf 70,787 Prozent, Franziska Stieglmaier auf 68,575.

Ergebnisse aus Stadl Paura 2024