Dorothee Schneider bricht letzte Weltcup-Qualifikation ab

In ’s-Hertogenbosch (NED) wird morgen die letzte Weltcup-Etappe ausgetragen und aus deutscher Sicht die beiden möglichen Tickets fürs Finale vergeben. Dorothee Schneider und Sammy Davis jr. waren im Grand Prix gestern noch am Start. Jetzt meldet die Ausbilderin, dass sie vorzeitig abreist.

Im Qualifikation-Grand Prix hatten Dorothee Schneider und Sammy Davis jr nicht ihren besten Tag und beschlossen die Prüfung mit einigen Patzern auf Rang neun. Morgen starten die besten zwölf Reiter in der Kür.

Auf ihrem Instagram-Account schreibt Dorothee Schneider: „Sammy Davis jr. wird leider nicht in der letzten Weltcupqualifikation an den Start gehen. Leider ist Sammy nicht ganz fit und scheint einen Infekt auszubrüten. Daher habe ich zum Wohle des Pferdes entschieden, die Kür der Dutch Masters abzusagen und ihn nach Hause zu bringen. Werde schnell wieder gesund, Sammy.“ Dem schließen wir uns an!

Damit fallen Dorothee Schneider und Sammy Davis jr. – aktuell Platz zwei im Weltcup-Ranking der Westeuropa-Liga– auch für das Finale in Göteborg Anfang April aus. Helen Langehanenberg führt, Benjamin Werndl liegt an dritter Position, somit haben die beiden die besten Chancen, ein Finalticket zu bekommen. Beide sind in den Niederlanden am Start.