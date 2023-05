Dorothee Schneider mit Neuzugang Dayman in Ludwigsburg erfolgreich

Vor zwei Wochen feierte Dorothee Schneider mit ihrem Neuzugang im Stall, Dayman, einen siegreichen Einstand in einer Intermediaire II. Dieses Wochenende wagte die Reitmeisterin mit Dayman nun den nächsten Schritt.

Und der elfjährige Daily Deal-Sohn Dayman enttäuschte nicht. Zunächst startete der Wallach aus einer Flovino-Donnerhall-Mutter in der Inter II. 74,237 Prozent reichten für den Sieg für Schneider und Dayman in der Prüfung. Mit ihrem zweiten Pferd Salvina, die Schneider als sehr sensibel beschreibt, gab sie auf. Platz zwei belegte Thomas Wagner mit dem 13-jährigen Soliman de Hus-Sohn Soul Men und 71,579 Prozent. Dahinter wurde Meike Lang mit Ferrabeau v. Feedback Dritte mit 70,711 Prozent, was auch das dritte von drei Ergebnissen mit mehr als 70 Prozent in der Prüfung war. Dorothee Schneiders Schülerin Anna Louisa-Fuchs belegte Rang fünf, wie schon vor zwei Wochen im Sattel von Chilly Jam mit 68,105 Prozent. Zwischen Lang und Fuchs wusste sich noch Nadine Feser zu schieben, die den Sarotti-Sohn Balu zu 68,184 Prozent ritt.

Am Sonntag stand dann der Kurz-Grand Prix auf dem Programm. Und auch diesen konnten die Reitmeisterin und der elfjährige Westfale Dayman aus der Zucht von Hermann Gerland für sich entscheiden. 73,837 Prozent lautete das Ergebnis für das Paar. In den sozialen Medien schrieb Dorothee Schneider: „Was für ein cooler Kerl Ente doch ist. Ich freue mich, dass es so gut passt mit uns!“

Dahinter war die Rangierung umgedreht. Meike Lang wurde mit Ferrabeau Zweite mit glatt 72 Prozent, gefolgt von Thomas Wagner und Soul Men mit 71,302 Prozent auf Rang drei. Ein weiteres Paar wusste die 70 Prozent-Marke zu knacken und belegte damit Platz vier: Martina Steisslinger kam mit dem 13-jährigen Damon Hill-Sohn Favory A.S. auf 70,744 Prozent.

Dorothee Schneider gewinnt Dressurpferdeprüfung Kl. S mit Borghese

Seine zweite S-Dressur war eine Pilotprüfung der LPO 2024 und somit als Dressurpferdeprüfung Klasse S* ausgeschrieben. Es war die erste Turnierprüfung auf diesem Niveau auf auf Kandare für Dorothee Schneiders Nachwuchspferd Borghese. Der siebenjährige Hengst wurde von August Exeler gezogen und steht im Besitz von Elisabeth Max-Theurer vom Gestüt Vorwerk. Seine erste S-Dressur hatte der Baccardi-Laureus-Sohn auf Trense im Februar in Darmstadt gewonnen. Und auf Kandare glänzte der westfälische Hengst nun ebenfalls. Satte 78,731 Prozent bedeuteten den Sieg für Borghese unter Dorothee Schneider.

Alle Ergebnisse vom Ludwigsburger Dressurturnier 2023 finden Sie hier.

