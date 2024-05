Dorothee Schneider qualifiziert Ex-Bundeschampion Barcelo zum Finale Nürnberger Burg-Pokal 2024

Mehr als 75 Prozent in der Qualifikation für das Nürnberger Burg-Pokal Finale 2024! Dorothee Schneider und Barcelo haben bei Pferd International in München richtig abgeliefert!

Seit gut einem Jahr sind Dorothee Schneider und Barcelo nun ein Team – und sie fahren im Dezember zum Finale im Nürnberger Burg-Pokal. Das große Saisonziel für den Achtjährigen Oldenburger aus dänischer Zucht ist somit erreicht. Der Bundeschampion, den Tessa Frank ausgebildet hat, hat sich mit über 75 Prozent für das vorweihnachtliche Kräftemessen der besten Dressurnachwuchspferde qualifiziert.

Der große Braune begann mit fließenden, gut gebogenen Traversalen im Trab, dynamischen Trabverstärkungen und in gutem Seitenbild. Es sollte charakteristisch sein für die gesamte Vorstellung. Alles gelang so, wie man es sich vorstellt. Nur einmal zackelte Barcelo im Schritt hinter A kurz an, amtetet dann aber durch. Sofort ging er dann losgelassen über die Diagonale. Diese Kleinigkeit drückte die Schrittnote bei einigen Juroren.

Die Pirouetten im Galopp gelangen schon in guter Balance. Beachtlich auch, wie der Bon Coeur-Sohn trotz seiner Größe in den Serienwechseln schon gerade und balanciert bleibt. Lediglich gelegentliches Schweifschlagen in diesen Lektionen zeigte, dass hier noch ein Dressurpferd im Werden im Viereck unterwegs war. 75,756 Prozent zeigen: Es war mehr „gut“ als „ziemlich gut“ bei diesem Ritt bei Pferd International München.

74,417 Prozent bescherten Charlott Maria Schürmann Platz zwei. Sie hatte in München Life Time v. Livaldon gesattelt. Der Oldenburger punktete im starken Schritt, in der Galopptour funktionierte noch nicht alles ideal. Mit einer gleichmäßigen Runde kamen Victoria Nielsen und der DSP-Stute Prinzessin Paula auf Rang drei (73,56).

Ergebnisse Finalqualifikation Nürnberger Burg-Pokal 2024, Pferde International München

NÜRNBERGER BURG-POKAL 2024: Standorte und bisherige Ergebnisse

1. Qualifikation, 24. bis 28. April, Hagen aTW – Horses & Dreams:

Juliane Brunkhorst auf Diamante Negro mit 75,683 %

2. Qualifikation, 9. bis 12. Mai, München – Pferd International

Dorothee Schneider auf Maxi Kraft’s Barcelo OLD mit 75,756 %

3. Qualifikation, 6. bis 9. Juni, Balve – Longines Balve Optimum

4. Qualifikation, 11. bis 14. Juli, Bettenrode – Bettenröder Dressurtage

5. Qualifikation, 1. bis 4. August, Elmlohe – Elmloher Reitertage

6. Qualifikation, 15. bis 18. August, Görlitz – Görlitz Summerweeks (Dressur)

7. Qualifikation, 12. bis 15. September, Donaueschingen – CHI Donaueschingen

8. Qualifikation, 17. bis 20. Oktober, Darmstadt-Kranichstein – Kranichstein Indoor Dressage Masters

FINALE, 19. bis 22. Dezember, Frankfurt am Main – Internationales Festhallen Reitturnier