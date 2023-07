Dorothee Schneider siegt in Neu-Anspach, Sina Leithäußer Hessische Berufsreiterchampionesse

Auf der Wintermühle in Neu-Anspach hat sich gezeigt, die neue Partnerschaft zwischen Dorothee Schneider und Berittpferd Dayman entwickelt sich immer besser.

Die Wintermühle in Neu-Anspach war am Wochenende Schauplatz eines großen Dressurturniers mit Prüfungen von Bundeschampionatsqualifikationen über eine internationale Grand Prix Tour bis hin zum Hessischen Berufsreiterchampionat.

Letzteres wird auf S**-Niveau mit Pferdewechsel ausgetragen. Im Finale standen Sina Leithäußer mit Eskamino K, Anja de Bruijn auf Fusaichi Dancer und Heinrich Brähler mit Federleicht H.

Sina Leithäußer setzte sich mit 204,90 Punkten an die Spitze. Anja de Bruijn kam auf 201,05, Heinrich Brähler auf 198,99 Zähler. Letzterer brachte mit dem zwölfjährigen Trakehner Wallach Federleicht H v. Herbstbach das beste Pferd des Finales ein. Mit Sina Leithäußer kam er auf 69,61 Prozent, Rang eins. Mit Anja de Bruijn waren es 69,03 Prozent und mit seinem eigenen Reiter 68,21.

Interessanterweise erhielt auch Fusaichi Dancer unter seiner eigenen Reiterin die wenigsten Punkte (66,79). Er ging am besten mit Heinrich Brähler (68,13). Mit Leithäußer kam er auf 67,77 Prozent.

Der zwölfjährige Eskamino K v. Estobar, der seit seinem fünften Lebensjahr von Sina Leithäußer ausgebildet wird und schon S***-platziert ist, erwies sich als Schlüsselpferd der Prüfung. Alle drei Reiter erhielten auf ihm die wenigsten Punkte. Bei seiner eigenen Reiterin waren es 67,51 Prozent, mit Anja de Bruijn 65,23 Prozent und mit Heinrich Brähler 62,55.

Doppelsieg für Dorothee Schneider

Reitmeisterin Dorothee Schneider hatte für die Grand Prix-Tour den elfjährigen Westfalen Dayman v. Daily Deal-Flovino mit nach Neu-Anspach gebracht. Den statiösen Braunen hatte sie vor einigen Monaten von Sascha Schulz übernommen und war national schon mehrmals erfolgreich mit ihm. Dieses Wochenende auch.

Im Grand Prix setzten sie sich mit 72,147 Prozent deutlich an die Spitze des Feldes. Alle fünf Richter hatten die beiden auf Rang eins, wobei Raphael Saleh bei E ihnen 69,674 Prozent zugestand, während der Kollege gegenüber, Frederico Pinteus, ihnen mit 72,174 Prozent die meisten Punkte gab.

An zweiter Stelle reihten sich zwei Louisdor-Preis Finalisten des Vorjahres ein, der Österreicher Christian Reisch auf dem Hannoveraner Quaterhall-Sohn Qattani (69,0). Catherine Mayer und World Royal v. World of Dreams-Rubin Royal belegten Rang drei (67,674).

Im Grand Prix Special, dem zweiten der beiden als Paar, erhielten Dorothee Schneider und Dayman 71,170 Prozent, auch hier bei einhelligem Richterurteil, dass dies der Siegesritt war. Für die beiden war es übrigens das zweite internationale Turnier. Das erste war der CDI Achleiten im Juni, wo sie Dritte und Zweite hinter Gastgeberin Victoria Max-Theurer geworden waren.

In Neu-Anspach ließen sie nun unter anderem die Ungarin Máté Garal im Sattel von Galleria’s Vincent Maranello hinter sich. Der dänische Zack-Sohn gehört dem Koreaner Dongseon Kim und steht, wie unter anderem auch dessen eigentlich gerade erst erworbener Bohemian, zum Verkauf. Gestern machte er Werbung für sich mit einer silbernen Schleife. Dafür reichten diesmal 67,255 Prozent.

Dritte wurde die Ungarin Jazmin Yom Tov auf dem KWPN-Hengst Hyde v/d Woldshoeve mit 65,872 Prozent.

Bundeschampionatsqualifikationen

Sechs Pferde konnten auf der Wintermühle das Ticket zum Bundeschampionat ergattern, zwei Fünf- und vier Sechsjährige. Die beiden Fünfjährigen erhielten exakt die 8,0, die für die Bundeschampionatsteilnahme erforderlich sind. Das war zum einen der Hannoveraner Dalton de Prepinson v. Don Juan de Hus-Soliman de Hus, gezogen im belgischen Haras de Prepinson und im Besitz der Schwedin Eva Ruggieri. Im Sattel sitzt Helena Bicker, unter der der Fuchs eine 8,0 in allen Teilbereichen erhielt.

Qualifikant Nummer zwei bei den Fünfjährigen ist der Oldenburger Forte Village v. Feinrich-Johnson aus der Zucht von Peter Jan Schlüschen und vorgestellte von Fie Christine Skarsoe aus Luxemburg. Auch hier wurde es ein glattes Gut. Die 7,5 im Schritt wurde wettgemacht durch 8,5 im Galopp. Ansonsten war auch hier alles andere 8,0.

Ebenfalls platziert, aber ohne Fahrschein zum Bundeschampionat ist das erste Fohlen im Sport von Dorothee Schneiders Forward Looking. Es handelt sich um den Villeneuve-Sohn Villepetit. Züchterin ist Eva-Maria Mann, Besitzerin ihre Schwester Gabriele Kippert. Den beiden gehören ja viele von Schneiders Sportpferden und Villepetit kam auf Gestüt St. Stephan zur Welt. In Neu-Anspach kam der Braune unter Hannah Milena Rother mit einer 7,8 aus dem Viereck. Er erhielt in Trab und Durchlässigkeit eine 7,5. Alles andere war den Richtern das „gut“ wert. Die gleiche Notenverteilung gab es auch für Special One S v. Secret-De Kooning unter Annika Schreiber.

Bei den Sechsjährigen teilten sich zwei (Hannoveraner) Pferde den Sieg mit jeweils 8,2 und zwei weitere kamen auf 8,0. Die 8,2 ging zum einen an Feine Deern v. Franz Ferdinand-Lauries Crusador xx aus der Zucht der ZG Hollmann. Laura Ihring stellte die Stute vor. Galopp und Gesamteindruck erhielten eine 8,5, alle anderen Kriterien 8. Die andere 8,2 ging an ein weiteres „Galleria-Pferd“, den Rappen Fabajo v. Fürst Belissaro-Wolkentanz I (Z.: Anne Lindena) mit Charlotte Tollhopf im Sattel. Bei ihm gab es im Trab und Gesamteindruck 8,5 und ansonsten 8,0.

Weiter konnten sich fürs Bundeschampionat die Oldenburger Stute Felippa v. Feinrich-World of Dreams (Z.: Edda Kessen) mit Leslie Rohrbacher und D’cinzano v. Duvalier-Fiorano (Z.: Sandra Vierling) unter Hannah Milena Rother qualifizieren. Felippa erhielt im Trab eine 8,5, aber in der Durchlässigkeit nur 7,5. Der DSP-Hengst D’cinzano wurde im Trab mit 7,5, im Schritt aber mit 8,5 bewertet.

Alle Ergebnisse aus Neu-Anspach finden Sie hier.