Dorothee Schneiders Showtime beim CHI Basel am Start

„Showi“ kommt zurück in den Sport, nämlich Anfang Januar beim Weltcup-Turnier in Basel (SUI). Es ist die Rückkehr in den Sport nach einer Saison, die vielversprechend begann, dann jedoch ein jähes Ende nahm.

Erstmals wird in Basel auch Dressur geritten, eine Weltcup-Etappe in dieser Disziplin gab es dort bisher noch nicht. Angekündigt dafür hat sich auch Dorothee Schneider mit ihrem dann 17-jährigen Top-Pferd Showtime. Mit ihm war die Reitmeisterin bereits 2016 Teil der Gold-Equipe bei Olympia in Rio und danach bei der EM in Rotterdam, wo die beiden zudem Einzelsilber gewannen. 2021 wurde das Paar erneut Mannschaftsolympiasieger, dieses Mal bei den Olympischen Spielen in Tokio. Es folgte eine längere Pause, um dann mit einem Paukenschlag in Balve in diesem Jahr in den Sport zurückzukehren.

Bei den dortigen Deutschen Meisterschaften ritt Schneider ihren Hannoveraner Sandro Hit-Rotspon-Sohn zum Titel im Grand Prix Special. Auf einen Start in der Kür verzichtete die Reitmeisterin, um Showtime weiter behutsam aufzubauen. Die zweite Sichtung für die WM 2022 im Rahmen des CHIO Aachen verpasste Showtime jedoch, kurzfristig war er von Dorothee Schneider vom dortigen CDI5* zurückgezogen worden. Das bedeutete das Aus für die WM Herning, wo Deutschland wenige Wochen später Teambronze gewann.

Showtime „hoch motiviert“

Seither war es ruhig geworden um den Hannoveraner Wallach. Bis jetzt, denn nun steht er auf der Teilnehmerliste für die Weltcup-Etappe in Basel. Bereits Anfang Dezember berichtete Dorothee Schneider in den sozialen Medien über den Zustand von „Showi“: „Er gibt mir ein tolles Gefühl und ist hoch motiviert.“ Nun kann es also losgehen.

Neben Schneider und Showtime werden dort auch die Olympiasiegerinnen Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera am Start sein sowie Benjamin Werndl mit Daily Mirror und die amtierenden Deutschen Meister in der Kür, Isabell Werth und Quantaz.