Dressur: Der Weltcup steht vor der Tür!

Die grüne Saison ist kaum beendet, da steht der Weltcup in den Startlöchern. Für die deutschen Dressurreiter geht es in der Westeuropa-Liga auf Punktejagd. Schon dieses Wochenende findet die erste Etappe im dänischen Herning statt. Wer ist dabei?

Die Startplätze für die einzelnen Weltcup-Turniere sind ebenso streng limitiert, wie die Teilnehmer für das große Finale in Las Vegas. Neun Reiter aus der Westeuropa-Liga dürfen dort antreten, allerdings nur drei pro Nation. Und einer dieser Plätze ist bereits für Vorjahressiegerin Isabell Werth reserviert. Sie wird neben ihrer bewährten Weihegold in diesem Jahr auch versuchen „Zweitpferd“ Emilio für das Finale zu qualifizieren.

Das sind die Weltcup-Stationen 2019/2020:

Herning (Dänemark): 17. bis 20. Oktober 2019

Lyon (Frankreich): 30. Oktober bis 3. November 2019

Stuttgart (Deutschland): 13. bis 17. November 2019

Madrid (Spanien): 28. November bis 1. Dezember 2019

Salzburg (Österreich): 4. bis 8. Dezember 2019

London (Großbritannien): 16. bis 22. Dezember 2019

Mechelen (Belgien): 26. bis 30. Dezember 2019

Amsterdam (Niederlände): 23. bis 26. Januar 2020

Neumünster (Deutschland): 13. bis 16. Februar 2020

Göteborg (Schweden): 19. bis 23. Februar 2020

s’Hertogenbosch (Niederlande): 12. bis 15. März 2020

Finale in Las Vegas (USA): 15. bis 19. April 2020

Welche deutschen Reiter wo in das Geschehen eingreifen werden, steht bereits fest. In Herning gehen Helen Langehanenberg/Damsey, Benjamin Werndl/Daily Mirror und Frederic Wandres/Duke of Britain an den Start. Konkurrenz erhalten sie dort unter anderem von dem aktuell erfolgreichsten dänischen Dressurreiter Daniel Bachmann Andersen mit Blue Hors Zack und dessen Landsfrau Cathrine Dufour mit Nachwuchsstar Bohemian.

In Lyon werden dann Sönke Rothenberger, Isabell Werth und Jessica von Bredow-Werndl die deutschen Farben vertreten. Letztere konnte bereits im ungarischen Fót erste Punkte sammeln, ebenso wie Sönke Rothenberger, Lisa Müller und Benjamin Werndl. Die Etappe zählt allerdings für die Zentraleuropa-Liga, in der die deutschen Reiter zwar auch starten dürfen – allerdings wird nur eine Station mit der vollen Punktzahl angerechnet. Bei weiteren Starts in einer fremden Liga zählt jeweils nur noch die Hälfte der Punkte.

Dennoch nutzen viele der Reiter die Turniere in Osteuropa, um ihre Nachwuchspferde erstmals im Weltcup vorzustellen. Im polnischen Zakrzow werden daher nächste Woche unter anderem Sönke Rothenberger mit Santiano, Helen Langehanenberg mit Annabelle und Dorothee Schneider mit Faustus im Viereck zu sehen sein.

Quelle: fn-press