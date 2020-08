Dressur: Die Nominierten für das Bundesnachwuchschampionat 2020

Das Bundesnachwuchschampionat der Dressurreiter findet dieses Jahr vom 10. bis 13. September im Rahmen der Deutschen Jugendmeisterschaften statt. Nach einem Auswahllehrgang steht nun auch fest, welche Paare nach Riesenbeck fahren dürfen.

Für die deutschen Nachwuchsreiter im Dressursattel zählt das Bundesnachwuchschampionat zu den Jahreshöhepunkten im Turnierkalender. Schon seit 1997 können die Landesverbände jeweils ihre talentiertesten Reiter im Alter von maximal 15 Jahren nominieren. Welche 20 Paare dann tatsächlich teilnehmen dürfen, entscheidet sich bei einem Auswahllehrgang am DOKR-Bundesleistungszentrum. Automatisch nominiert sind die Teilnehmer der Children-EM, die ja momentan in Ungarn ausgetragen wird. Gestern gewann die deutsche Mannschaft dort bereits die Goldmedaille. Carolina Miesner, Emily Rother und Clara Paschertz dürfen damit vom 10. bis 13. September in Riesenbeck starten.

Das sind die weiteren Nominierten für das Bundesnachwuchschampionat 2020:

· Pauline Kelly (Kehl/BAW) mit Diosa de la luna

· Lara Lattermann (Ansbach/BAY) mit Soleil de la Coeur H

· Emilia Rupp (Landshut/BAY) mit Goldfinger

· Josephine Ruppert (Wielenbach/BAY) mit Bella Donna

· Sofie Stollberger (Remlingen/BAY) mit Descurio’s Diamond

· Lena Pögel (Leddin/BBG) mit Bon Cruz M

· Joschua Dietze (Bremen) mit Sanddorn

· Marlene Breuer (Hamburg) mit Loredana

· Anna Paulina Leuer (Stade/HAN) mit Davenport

· Paulina Marie Charlotte Link (Stade/)HAN mit Sundance Sid P

· Luzie Alva Paulmann (Coppenbrügge/HAN) mit La Cinderella

· Jette Thieleke (Vechelde/HAN) mit Florino

· Katharina Dülffer (Niestetal/HES) mit Darling

· Antonia Kurp (Kloster Wulfshagen/MEV) mit Davinio

· Jette Hansen (Flensburg/SHO) mit Convalido-Aventurin

· Jule Schreiner (Ostrohe/SHO) mit Huntelaar

· Etienne De Sainte Fare (Salzkotten/WEF) mit Sainte’s Dua Béla

· Antonia Richter (Warendorf/WEF) mit Quinya

· Leonie Wullkotte (Recklinghausen/WEF) mit Fandangho

· Emily Schön (Barßel/WES) mit Femme Jolie

Reserve: Kira Marie Hladik (Großostheim/BAY) mit Fidji CR