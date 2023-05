Dressur-DM Balve 2023 ohne Benjamin Werndl aber U25-Überraschung

Famoso und Benjamin Werndl können nicht an den Deutschen Meisterschaften in Balve teilnehmen. Das wurde heute bei einer Pressekonferenz der Dressur-DM Balve bekannt gegeben. Dafür gibt es aber eine junge Überraschung im Starterfeld der Senioren.

Dressur-DM Balve ohne Benjamin Werndl, weil Famoso verletzt ist. Das hat seine Schwester Jessica von Bredow-Werndl heute im Rahmen der Pressekonferenz zu den Deutschen Meisterschaften bekannt gegeben. Der WM-Vierte sei gesundheitlich nicht fit. Ein bisschen Hoffnung habe man noch, dass der Farewell III-Sohn bis Aachen wieder fit sei, sagte die Olympiasiegerin. Sie weiß aber auch, „der Weg nach Aachen führt über Balve“.

Sie selbst plant den Start mit ihrer Olympiasiegerin und Europameisterin Dalera. Die Trakehner Stute ist das letzte Mal im Herbst 2021 unter freiem Himmel gegangen. Damals hatte sie in Hagen Mannschafts- und Einzelgold bei den Europameisterschaften errungen. Dann kam das Weltcup-Finale in Leipzig 2021, die Geburt von Tochter Ella im Sommer 2022 und die Weltcup-Qualifikationen plus Finale in Omaha 2023 – alles in der Halle. Macht unterm Strich 21 Monate ohne Start an frischer Luft. 21 Monate ohne Turniereindrücke Marke Outdoor. „Deswegen habe ich sie mit nach München zum Training genommen“, sagt Jessica von Bredow-Werndl. „Das war, glaube ich, eine sehr gute Idee. Sie hat am ersten Tag nur gebockt. Sie war so wild und euphorisch, dass ich mich echt festschnallen durfte.“

13 Reiterinnen und Reiter bei Dressur-DM Balve

Ob es die wilde 13 wird? Zumindest haben sich so viele Reiterinnen und Reiter Startplätze für die Meisterschaften rund um Schloss Wocklum im Sauerland bei Familie von Landsberg-Velen gesichert. Einige werden mehrere Pferde im Grand Prix an den Start bringen. Der beginnt am Freitag, 9. Juni um 12 Uhr. Am Donnerstag, 8. Juni, wird es erstmals einen Tag mit Ponyprüfungen geben. Die anderen drei Bronzemedaillengewinner der WM Herning werden mit ihren Championatspferden bei der Dressur DM-Balve erwartet. Frederic Wandres bringt neben Duke of Britain noch Bluetooth OLD mit, Isabell Werth und Quantaz sowie Ingrid Klimke und Franziskus werden auch erwartet.

Aus Aubenhausen reisen auch ohne Benjamin Werndl mehrere Pferde zur Dressur-DM Balve. So wird Raphael Netz mit Great Escape Camelot sein Debüt im Seniorenlager geben. Coachen wird ihn dann Benjamin Werndl bzw. Monica Theodorescu. Jessica konzentriert sich voll auf ihre „Queen Dalera“, mit der sie die Teilnahme am Nationenpreis beim CHIO Aachen anstrebt. Und dann, selbstverständlich, die Europameisterschaften im eigenen Land, in Riesenbeck. „Getragen vom eigenen Publikum, das ist immer besonders“.

Senioren-Starterfeld mit einer Überraschung aus dem U25-Lager

„Raphi“ Netz ist noch jung, war im letzten Jahr noch Europameister U25. Seine ärgste Konkurrentin im Jahr zuvor wird in Balve ebenfalls ihr Senioren-Debüt geben: Semmieke Rothenberger hat vor, mit ihrer U25-Europameisterin Flanell im „großen“ Grand Prix zu starten. Ihr Bruder Sönke wird Fendi in Balve reiten. Auch wenn das große Ziel für den gerade einmal neun Jahre jungen Louisdor-Preis Sieger von 2022 die Olympischen Spiele in Paris 2024 sind, geht es für das Paar auch zumindest um den Start in Aachen. Wenn nicht noch mehr, wie Sönke im St.GEORG-Podcast verraten hat.

Auch interessant

Schwester Semmieke wird parallel auch in der U25-Tour um den Titel der Deutschen Meisterin konkurrieren. Nach den bisherigen Resultaten in der Saison 2023 ist sie mit Farrington die klare Favoritin.

Die Starter der Dressur DM-Balve

Jessica von Bredow-Werndl mit TSF Dalera BB

Katharina Hemmer mit Denoix PCH

Ingrid Klimke mit Franziskus

Fabienne Müller-Lütkemeier mit Valesco und Valencia As

Raphael Netz mit Great Escape Camelot

Bianca Nowag-Aulenbrock mit Florine OLD

Matthias Alexander Rath mit Thiago GS und Destacado FRH

Semmieke Rothenberger mit Flanell

Sönke Rothenberger mit Fendi und Matchball OLD

Dorothee Schneider mit First Romance

Carina Scholz mit Soireé d’Amour

Frederic Wandres mit Duke of Britain und Bluetooth OLD

Isabell Werth mit Quantaz

Den Zeitplan der Deutschen Meisterschaften beim Balve Optimum finden Sie hier.