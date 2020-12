Dressurkader 2021 ohne Bella Rose und Cosmo, aber mit Quantaz

Die Dressurkader fürs Olympiajahr 2021 sind aktualisiert worden. Bella Rose und Cosmo sind nicht berücksichtigt, weil sie in diesem Jahr nicht gezeigt wurden. Trotzdem hat Isabell drei Pferde im Kader für eine Teilnahme in Tokio.

Der Dressurausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) hat die aktuellen Kader für 2021 veröffentlicht. Wieder mit dabei ist Dorothee Schneiders Showtime. Hubertus Schmidt und Escolar dürfen nun ebenfalls auf eine Berücksichtigung für eine Olympianominierung hpffen. Isabell Werth ist mit drei Pferden aufgeführt, mit Weihegold, Emilio und neu: mit DSP Quantaz. Nicht auf der Liste stehen Bella Rose und Sönke Rothenbergers Cosmo. Beide Pferde sind in diesem Jahr auf keinem Turnier gegangen, erläuterte Bundestrainerin Monica Theodorescu.

Quantaz ist nach seinen Auftritten unter anderm in Hagen neu im Olympiakader. Der Quarterback-Sohn gehört der Österreicherin Victoria Max-Theurer. Ihre Mutter Elisabeth, „Sissy“, hatte ihn bei der Qualifikation für den Louisdor-Preis vor ein paar Jahren bei Horses and Dreams entdeckt. Nun hat Madeleine Winter-Schulze, Isabell Werths Mäzenin, sich an Quantaz beteiligt. Damit hat er eine deutsche Mitbesitzerin vor Jahresende und könnte im Olympiajahr für Deutschland als Kaderpferd an den Spielen von Tokio teilnehmen.

Victoria Max-Theurer, die mit Isabell Werth trainiert und selbst zwei Grand Prix-Pferde hat, die über 75 Prozent-Leistungen bringen, darunter Abegglen, erläutert die Hintergründe: „Nach den vielversprechenden Ergebnissen in diesem Jahr haben wir gemeinsam mit Isabell entschieden dass Quantaz weiter in ihrer Obhut in Rheinberg bleiben wird. Um nach der Berufung in den Olympiakader für das Paar auch die Chance zur Teilnahme an großen Championaten zu wahren, freuen wir uns, dass Madeleine als Mitbesitzerin zu uns ins Boot gekommen ist. Quantaz ist ein unglaubliches Pferd und wir freuen uns gemeinsam sehr auf alles was da noch kommen mag.“

Hier alle Kader im Überblick:

Olympiakader:

Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB und Zaire-E

Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus

Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle

Hubertus Schmidt (Borchen-Etteln) mit Escolar

Dorothee Schneider (Framersheim) mit DSP Sammy Davis jr., Faustus und Showtime FRH

Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain

Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Daily Mirror und Famoso OLD

Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz, Emilio und Weihegold OLD.

Perspektivkader

Senta Kirchhoff (Menden) mit L’Arbuste OLD

Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Santiano R

Carina Scholz (Glandorf) mit Tarantino

Nachwuchskader NK1 U25

Jil-Marielle Becks (Senden) mit Damon’s Delorange und Damon’s Satelite NRW

Evelyn Eger (Hagen a.T.W.) mit Flynn PCH und Whitley

Hannah Erbe (Krefeld) mit Carlos

Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Sunfire und Flatley

Raphael Netz (Aubenhausen) mit Lacoste

Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Hicksteadt

Nachwuchskader NK1 U21

Luca Sophie Collin (Düsseldorf) mit Descolari

Henriette Schmidt (Naumburg) mit Rocky’s Sunshine

Jana Schrödter (Leipheim) mit der Erbe und Frau Holle

Selina Söder (Münster) mit Rendezvous

Nachwuchskader NK1 U18

Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Farlana FH

Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron und Davy Jones

Valentina Pistner (Bad Homburg) mit Flamboyant OLD

Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Lavissaro.

Nachwuchskader NK1 U16

Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Massimiliano FH

Antonia Busch-Kuffner (Prinzhöfte) mit Kastanienhof Cockney Cracker

Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon

Antonia Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE

Paulina von Wulffen (München) mit Top Queen H

Nachwuchskader NK1 U14

Clara Paschertz (Clopenburg) mit Danubio OLD

Nachwuchskader NK2 U21

Theresa Friesdorf (Vettweiß) mit Quotenkönig

Luna Laabs (Ahlen) mit Wild Willy Granly

Sophie Reef (Bad Bentheim) mit Genua TC

Emely van Loon (Mandelbachtal) mit FBW Despereaux

Elisabeth von Wulffen (München) mit Babylon

Nachwuchskader NK2 U18

Philippa Hodes (Visbek) mit Barolo M

Kelly-Ann Klenk (Falkensee) mit Inspire

Anna-Leandra Timm (Velbert) mit Foxfire

Nachwuchskader NK2 U16

Marlene Maria Binder (Süßen) mit DSP De Long

Jona-Emily Bomberg (Florstadt) mit FS Mr. Magic

Sophie Luisa Duen (Bad Oeynhausen) mit Dimacci D

Maleen Kohnle (Essen) mit Dabia Dior

Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go 3

Nachwuchskader NK2 U14

Lara Lattermann (Ansbach) mit Soleil de la Coeur