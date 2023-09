Dressurpferde-Weltmeisterin Quinn G in den Stall Bigwood/Dahl

Die elegante Quinn G war die unumstrittene Königin bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Ermelo. Nun wurde sie verkauft.

Das berichtet Eurodressage. Demzufolge ist noch nicht ganz klar, wer Quinn G in Zukunft reiten wird, Fiona Bigwood oder ihre Tochter Mette Dahl.

Quinn G ist eine Dänische Warmblutstute v. Quaterhit aus einer Fassbinder-Mutter, gezogen im Stutteri G. Die Fuchsstute entspringt einem Vollblutstamm, der aber bereits über mehrere Generationen hannoversch weitergezüchtet wurde mit Grande, Servus-Wendekreis und dann wieder Lauries Crusador xx. Da wundert es nicht, wie leichtfüßig und doch kraftvoll Quinn G unterwegs ist im Viereck.

Quinn war schon bei dänischen Jungpferdechampionaten hoch erfolgreich, gewann vierjährig eine Bronzemedaille und dieses Jahr im März in Herning den Titel bei den Fünfjährigen. Ihr bislang größter Erfolg war aber die Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Ermelo unter Betina Jæger Jensen für den Stall Helgstrand.

Mit Pferden aus Dänemark, der Heimat ihres Mannes Anders Dahl, hat Fiona Bigwood gute Erfahrungen gemacht. Von dort kam ja ihr ehemaliges Erfolgspferd Atterupgaards Orthilia, mit der sie mehrere Jahre lang zu britischen Medaillenteams gehört hatte.

Sie selbst allerdings laboriert immer noch an einer Knieverletzung. Mitte Juni wurde sie operiert und ist noch immer nicht mobil. Darum solle Quinn G auch erst einmal noch in Dänemark bleiben, erklärte Mette Dahl gegenüber Eurodressage, weil sie zuhause auch gerade noch alle anderen Pferde zu reiten hat. Wer die Stute dann reiten soll, wenn sie erst einmal in England ist, stehe noch nicht fest.

Mette Dahl ist 17 Jahre jung. 2021, 2022 und 2023 gehörte sie zu den britischen Teams für die jeweiligen Europameisterschaften im Pony- bzw. Juniorenlager. Dieses Jahr gewann sie mit der Mannschaft Bronze. Das Pferd, das sie dabei ritt, Corporal de Massa, kommt ebenfalls aus dem Stall Helgstrand.