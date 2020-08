Dritte Medaille für Ann-Kathrin Lindner bei EM in Pilisjaszfalu

Dritter Start, dritte Medaille: Ann-Kathrin Lindner ist die herausragende deutsche U25-Athletin der Europameisterschaften in Pilisjaszfalu. Die beiden anderen deutschen Paare landeten in der Kürentscheidung im Mittelfeld. Der Sieg ging nach Dänemark, in den Stall Helgstrand.

Bronze fehlte noch, jetzt ist der Medaillensatz perfekt. In Pilisjaszfalu hat Ann-Kathrin Lindner die Bronzemedaille in der U25-Kür gewonnen. Mit FBW Sunfire kam sie auf 77,61 Prozent. Drei der fünf Juroren sahen die Reiterin aus Heilbronn auf Rang zwei. Nur der Chefrichter bei C, der Deutsche Henning Lehrmann (75,875 Prozent/5.) und die Österreicherin Elisabeth, „Sissy“, Max-Theurer bei M (78,125/4.) mochten dem Votum ihrer Kollegen und Kolleginnen nicht ganz folgen. Nach dem Einzeltitel vorgestern und der Mannschaftssilbermedaille der deutschen Equipe kann Ann-Kathrin Lindner mehr als zufrieden nach Hause fahren.

Gold in Pilisjaszfalu für Dänemark

Kür-Europameisterin wurde die Dänin Anne-Mette Strandby Hansen mit dem international schon weit gereisten Foco Loco W. 79,025 Prozent erzielte die Kombination. Foco Loco W ist mittlerweile 15 Jahre alt und ging vergangene Saison noch für die Dominikanische Republik unter Yvonne Losos de Muñiz an den Start. Drei Richter sahen die dänisch-belgische Kombination auf Platz eins, einer an zweiter und einer an dritter Stelle

Anne-Mette Strandby Hansen ist bei Andreas Helgstrand angestellt. Für ihren Arbeitgeber hat sie unter anderem den Hengst Janiero Platinum in Jungpferdeprüfungen erfolgreich vorgestellt. Für die 25-Jährige, die auch schon kurze Zeit in Deutschland geritten ist, ist es das letzte Jahr in der U25-Kategorie.

Silber ging an die Niederländerin Jeanine Nieuwenhuis und den Fuchs Athene. Mit 78,45 Prozent lag sie in Pilisjaszfalu knapp einen Prozentpunkt vor Ann-Kathrin Lindner. Deren deutschen Teamkollegen schafften es noch in die erste Hälfte der Rangierung. Raphael Netz und Lacoste, Bronzemedaillengewinner in der Einzelwertung, wurden mit 75,4 Prozent Achte. Hannah Erbe und Carlos schlossen die Europameisterschaft auf Rang neun und 74,91 Prozent ab.

Die Plätze vier und fünf gingen an die Däninnen Josefine Hoffmann/Hoennerups Driver (76,245/4.) und Victoria E. Vallentin/Brooklyn (76,105/5.). Dann folgten zwei Reiterinnen aus dem Oranje-Team: Jasmien de Koeyer/Esperanza (75,765/6.) und Febe van Zwambagt/Edson (75,57/7.).

Die Ergebnisse in der Übersicht finden Sie hier.