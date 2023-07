Elmlohe: Burg-Pokal Finalist Nummer zwei für Emma Kanerva und mehr

Äußerst spannend besetzt war dieses Wochenende das Dressurturnier in Elmlohe, wo unter anderem ein weiteres Burg-Pokal Ticket vergeben wurde.

Und das ging an Emma Kanerva mit der erst siebenjährigen Hannoveraner Stute Bond Girl v. Borsalino-De Niro aus der Zucht von Burkhard Wahler, einst hoch dekoriert bei der Herwart van der Decken-Schau. Mit 74,805 Prozent sicherten sich Kanerva und Bond Girl den Sieg und damit das Ticket nach Frankfurt zum Finale des Nürnberger Burg-Pokals. Für Bond Girl war das heute ihre dritte S-Dressur. Die erste ging sie gestern in der Quali zur heutigen Etappe. Und für Kanerva ist es eine weitere Bestätigung ihrer Ausbildungsarbeit, dass sie nun schon mit zwei Pferden in die Festhalle reisen kann. Auf dem Hof Bettenrode hatte sie ja schon Don Domingo an die Spitze der Kandidaten für die „Deutschen Meisterschaften der sieben- bis neunjährigen Dressurpferde“ reiten können.

Schon in Balve hatten Helen Langehanenberg und ihr schicker Oldenburger Hengst Golden Romance de Malleret die Qualifikation zur eigentlichen Wertungsprüfung gewinnen können, aber als es drauf ankam, reichte es nicht ganz. So war es auch heute. Mit 74,537 Prozent belegten die beiden Rang zwei. Das dürfte aber trotzdem für einen Start in Frankfurt reichen, denn seit diesem Jahr gibt es ja einen etwas anderen Modus.

Statt dass sich wie bisher die Sieger von zwölf Qualifikationsturnieren für Balve empfehlen, sind es nun acht Sieger plus die vier bestbepunkteten Zweitplatzierten. Elmlohe war die sechste Qualifikation. Zwei der Zweitplatzierten – Kanervas Don Domingo und Escalito (Dorothee Schneider) – haben später noch eine Qualifikation gewonnen und das heutige Ergebnis von Golden Romance de Malleret ist ohnehin das bislang zweitbeste aller Zweitplatzierten (nach dem Trakehner Nautilus, der mit Florine Kienbaum in Balve auf 74,756 Prozent gekommen war). Es stehen noch die Etappen in Görlitz und in Darmstadt aus.

Weitere Platzierte im Burg-Pokal

Ein weiteres spannendes Pferd in dieser Prüfung war der Rheinländer Hengst Lord Europe v. Lord Leatherdale-Boston unter Leonie Richter. Der Rappe war einst teuer über den Verdener Hengstmarkt in den Besitz der Stationen Schockemöhle und Helgstrand gewechselt. Lange Zeit hatte man nichts mehr von ihm gehört, bis er dieses Jahr unter Leonie Richter wieder auftauchte und das direkt in Klasse S. Auf dem Hof Bettenrode war er noch Zehnter gewesen, heute wurden es schon 74,390 Prozent und Rang drei.

An vierter Stelle platzierte Helen Langehanenberg ihr zweites Pferd, den ehemaligen Bundeschampionatssilbermedaillengewinner Danny Cool (74,073). Hinter Juliane Brunkhorst im Sattel von Diamante Negro (73,805) reihten sich die beiden WM-Silbermedaillengewinner des Vorjahres ein, Beatrice Hoffrogge und ihr nun achtjähriger Oldenburger Hengst Destello (73,317).

Stars von Morgen

In der S9, einer Station der „DERBY Stars von Morgen“, setzte sich der achtjährige Hannoveraner Franziskus-Sohn Fortunity S unter Nuno Palma E Santos an die Spitze. Vor zwei Jahren war der Fuchs noch Letzter im Finale des Bundeschampionats in Warendorf gewesen, nun trumpfte er in seiner zweiten S***-Dressur mit 74 Prozent auf.

Das genügte, um die Sieger der Einlaufprüfung, Bart Veeze und den KWPN-Hengst Imposantos v. Wynton, auf Rang zwei zu verweisen (73,526).

Dritte wurde Helen Langehanenberg mit der 2021er Burg-Pokal Zweiten Schöne Scarlett. Die zehnjährige Scolari-Tochter ging ja letztes Jahr in der Junioren-Tour mit Langehanenbergs Schülerin Shona Benner, war aber schon vorher in Richtung S*** unterwegs gewesen. Das stellte sie heute mit 73,474 Prozent unter Beweis. Stallkollegin Ascenzione, im Burg-Pokal Finale 2021 vor Schöne Scarlett an erster Stelle platziert gewesen, war auch in Elmlohe am Start und wurde mit 68,605 Prozent Sechste.

Zwischen Langehanenberg und ihre beiden Stuten schoben sich zum einen Bernadette Brune und Feel Free bei ihrem ersten S***-Einsatz (72,579) und zum anderen Emma Kanerva und Borderline (71,079).

Grand Prix Special

Der Grand Prix Special heute in Elmlohe wurde zur Beute von Juliane Brunkhorst und ihrem Holsteiner Ampere-Sohn Aperol. Mit 74,353 Prozent verwiesen sie Anabel Balkenhol im Sattel von High Five auf Rang zwei (73,902), gefolgt von Ingrid Klimke auf der Fürstenball-Tochter First Class (72,627) sowie Susan Pape mit Eclectisch (72,255).

Alle Ergebnisse aus Elmlohe finden Sie hier.