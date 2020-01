Erschwert die FEI die Bedingungen für papierloses Richten?

Die Internationale Reiterliche Vereinigung (FEI) hat ein Dokument auf ihrer Webseite veröffentlicht, in dem die Voraussetzungen für das papierlose Richten in der Dressur neu festgelegt werden. Inwiefern dieses Anforderungen in Kraft treten sollen, ist allerdings noch nicht bekannt.

Wie die amerikanische Webseite Dressage-News gestern berichtete, könnten die in dem Dokument formulierten Bedingungen große Verzögerungen und höhere Kosten bei der Ergebniserfassung der meisten Dressur- und Para-Dressurturniere weltweit verursachen. Laut dem Schreiben dürften in Zukunft nur noch eigens von der FEI bewilligte Computerprogramme beim papierlosen Richten zum Einsatz kommen. Bisher wird das papierlose Richten zwar schon auf vielen Turnier praktiziert, keine der dafür genutzten Softwares ist aber bisher offiziell von der FEI genehmigt worden.

Das Dokument besagt auch, dass die von den Richtern vergebenen Teilnoten nicht mehr über das Internet an einen zentralen Server übermittelt werden dürften, wo sie dann zu einem Endergebnis zusammengerechnet werden. Anstattdessen fordert die FEI ein unabhängiges physisches Netzwerk, beispielsweise ein VLAN, welches ausschließlich für das Richtverfahren genutzt werden darf. Solche Netzwerke bieten oft mehr Sicherheit, bedeuten aber im Umkehrschluss auch, dass an den Richtertischen nur noch eine sehr hochwertige und dementsprechend teure technische Ausrüstung zum Einsatz kommen könnte.

Zudem müssten alle Ergebnisse verschlüsselt übermittelt werden. Das könnte auch zur Folge haben, dass Teilnoten nicht mehr während der Prüfung für die Zuschauer sichtbar gemacht werden dürfen. Bisher war dies eine beliebte Methode, um das Publikum noch mehr mit einzubeziehen. Auch dürften die Notenbögen für die einzelnen Ritte in Zukunft ausschließlich über die FEI-Webseite eingesehen und nirgendwo anders veröffentlich werden. Dies könnte eine erhebliche zeitliche Verzögerung mit sich bringen.

Umweltfreundlicher und schneller

Mit dem elektronischen Richverfahren, das seit 2018 auch im Weltcup zum Dressur-Einsatz kommt, hatte die FEI eigentlich einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Der Verzicht auf Papier schont nicht nur die Umwelt, auch werden weniger Schreiber an den Richtertischen benötigt. Die Ergebnisse liegen schneller vor und können den Reitern im Anschluss direkt per E-Mail übermittelt werden. Inzwischen nutzen daher viele große Turniere diese Möglichkeit und beziehen auch die Zuschauer über die „Spectator Judging App“ oder Scoreboards mit ein – alles Dinge, die in Zukunft nicht mehr möglich sein könnten. Laut Dressage-News nutzt bisher keine einziger Veranstalter weltweit ein System, welches den neuen Bedingungen der FEI entsprechen könnte.

Allerdings: Das Dokument ist zwar schon eine Weile auf der FEI-Webseite verfügbar, es ist jedoch nicht unterschrieben. Außerdem ist nicht bekannt, woher das Dokument stammt und ob es von leitenden Mitarbeitern genehmigt wurde.

Das Dokument kann hier eingesehen werden.