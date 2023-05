Erste Derbysiegerin: Lea-Sophie Klein gewinnt U25-Dressur-Derby 2023

Die Siegerin im U25-Dressur-Derby 2023 heißt Lea-Sophie Klein. Der „Derbysieger der Pferde“ wurde der Hannoveraner Hengst Nymphenburg’s First Ampere.

Um das Blaue Band im U25-Dressur-Derby 2023 zu gewinnen, mussten die drei Teilnehmerinnen auch die Pferde ihrer Konkurrentinnen reiten. Die Aufgabe (FEI JR Einzelwertung 2022) orientiert sich im Schwierigkeitsgrad auf Niveau eines Prix St. Georges. Sprich gefordert sind im Galopp Serienwechsel zu vier und drei Sprüngen auf der Diagonalen, dazu halbe Pirouetten und Traversalen, im Trab Schulterherein, Volten und Traversalen.

Lea-Sophie Klein hatte mit ihrem Bon Bravour-Sohn Be Happy bereits die Qualifikation gewonnen. Daran vermochte sie im Finale anzuknüpfen. Auch wenn die Längsbiegung häufig nur andeutungsweise gezeigt wurde, vermochte der auffällige Braune mit seiner Reiterin zu punkten. Gerade in der Trabtour ist „Bruno“, so der Stallname des Zehnjährigen, ein Hingucker. Er war das Pferd mit den am weitesten auseinanderliegenden Beurteilungen im Finale. Mit seiner Reiterin Lea-Sophie Klein kam er auf 71,263 Prozent, unter der letztlich Drittplatzierten waren es 59,974 Prozent. Die hatte mit dem sensiblen „Bruno“ einiges zu tun. Sein Temperament war bei Runde Nummer drei nicht mehr so einfach in die richtigen Bahnen zu lenken.

Sieg im U25-Dressur-Derby 2023 mit gut einem Prozent Unterschied

Dass die Entscheidung eher zwischen der Siegerin und Cosima von Fircks fallen würde, stand schon ziemlich bald fest. Die Bayerinvon Fircks mit aktueller Residenz im Ammerland hatte ihren Hengst Nymphenburg’s First Ampere, „Anton“, mit 70,237 Prozent durch die Prüfung gebracht. Die Hamburgerin Luisa Philine Weber kam mit ihrem Calandro auf lediglich 67,737 Prozent. Dem Rappen wünschte man mehr Selbsthaltung und Geraderichtung. Ein Wunsch, der sich unter den beiden anderen Reiterinnen kaum anders darstellte. Beide Konkurrentinnen ritten den Rappen einige Punkte besser, kurioserweise mit dem exakt identischen Ergebnis (68,105).

Mit einem Notendurchschnitt von 69,833 (209,499 Punkte in der Addition der Prüfungen) setzte sich Lea-Sophie Klein am Ende deutlich durch. 68,973 Prozent waren es im Schnitt bei Cosima von Fircks und für Luisa Philine Weber errechneten sich 64,29 Prozent. Die Blankeneserin hatte allerdings auch Pech, weil Be Happy nach zwei Finalritten nicht mehr so „happy war.

„Anton“ ist das beste Pferd

Mit dem Ampere-Sohn First Ampere, der als junges Pferd Meriten auf Bundeschampionat und Jungpferde-Weltmeisterschaften gesammelt hat, kam Lea-Sophie Klein gut zurecht, wenngleich der kapitale Hengst im Verlauf der Prüfung immer tiefer mit dem Genick kam. 70,131 Prozent waren nur wenige Punkte weniger als Cosima von Fircks auf ihrem Pferd hatte erzielen können. Mit einem Notendurchschnitt von 68,5 Prozent wurde Nympehnburg’s First Ampere Sieger der Pferde in diesem U25-Dressur-Derby 2023

„Den richtigen Gang zu finden“, sei die größte Herausforderung gewesen, sagt die U25-Derbysiegerin, die im richtigen Leben in einem „Kindergarten im Nachbardorf“ ihres Wohnorts Hohenfelde im Kreis Plön arbeitet. Ihre Mitstreiterinnen stimmen ihr zu. „Und die Serienwechsel“, wieder einmütiges Nicken bei dem Trio im Pressegespräch. Luisa Philine Weber strahlt, als sie erzählt, wie spannend es gewesen sei, so unterschiedliche, tolle Pferde zu reiten.

Acht Minuten Vorbereitungszeit hatten die Konkurrentinnen. Trotz bedecktem Himmel und pferdefreundlichen Temperaturen sah man den Pferden in ihren jeweils letzten Runden an, welches Pensum sie heute hinter sich gebracht hatten.

Hier finden sich die Bewertungen im Deutschen U25-Dressur Derby 2023.