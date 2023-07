Erste S-Dressur, erster Sieg von Bundeschampion Barcelo unter Dorothee Schneider

Seit wenigen Monaten hat Reitmeisterin Dorothee Schneider den Oldenburger Barcelo unter dem Sattel, im vergangenen Jahr Bundeschampion der sechsjährigen Dressurpferde mit Tessa Frank. Nun ging er seine erste S-Dressur.

Siebenjährig ist der Oldenburger v. Bon Coeur aus der Vollschwester zu Atterupgaards Cassidy nun. Er begann seine Karriere in Dänemark, wo er auch zur Welt kam. Anfang 2021 kaufte Maik Kanitzky, der Züchter der Sir Donnerhall-Brüder, Barcelo für Tessa Frank, die ihn auch die erste Zeit ausbildete. Fünfjährig war er Vierter beim Bundeschampionat. Im Jahr darauf führte er die Ehrenrunde an.

Vor wenigen Monaten wurde dann bekannt, dass Barcelo in den Stall von Dorothee Schneider wechselt, die von Kanitzky auch den Vivaldi-Sohn Virazzo in Beritt hat.

In Rüsselsheim gab Barcelo nun sein Debüt mit Dorothee Schneider, direkt in Klasse (auf Trense). Sie gewannen auf Anhieb mit starken 76,171 Prozent. Schneider: „Seit ein paar Monaten ist Barcelo nun in meinem Stall und wir haben schon eine wirklich gute Verbindung zueinander aufgebaut. Barcelo ist definitiv ein sehr vielversprechender Youngster und ich freue mich sehr auf die nächsten Meilensteine mit ihm.“

Videoausschnitte des Ritts gibt es hier.