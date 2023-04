Erste Schleife für 590.000 Euro-Westfalen Embolo mit Raphael Netz

Im Herbst vergangenen Jahres hielt ein neues Pferd Einzug in Aubenhausen beim Team Werndl: Embolo, 590.000 Euro Preisspitze der Westfalen-Auktion. Heute war Turnierpremiere – eine ziemlich nasse, wie Raphael Netz berichtet.

Eine Dressurpferdeprüfung Klasse A auf Gut Bohmerhof in Oberbayern hatte das Team Aubenhausen für den ersten Turnierstart von Embolo ausgeguckt. Raphael Netz stellte den jetzt vierjährigen westfälischen Wallach vor. Mit einer Gesamtnote von 7,6 wurden sie Sechste. Interessant waren vor allem die Einzelnoten: Trab 9,5, Galopp 8, Gesamteindruck 8, aber Schritt 6,0 und Durchlässigkeit 6,5.

Raphael Netz berichtete: „Er war ein bisschen ,an‘. Wir mussten im strömenden Regen unsere Prüfung reiten, und das fand er glaube ich nicht ganz so lustig … Im Galopp hat er dann doch sich ein paarmal geschüttelt. Aber er ist schon ein richtiges Flugzeug und es hat richtig, richtig Spaß gemacht ihn vorzustellen!“

Über einen doppelten Erfolg konnte sich trotz des Wetters Theresa Mingram freuen. Mit Folly Pleasure v. Fürst Romancier-Londonderry siegte sie (8,1), mit Destefano v. Destacado-Weltmeyer wurde sie Zweite (8,0).

Über Embolo

Embolo ist ein Sohn des Escamillo aus der Dressed in Black v. Detroit-Christiano-Ehrentusch. Züchterin ist Andrea Krehenwinkel, die schon die Urgroßmutter Escalier über Jahre in A- und L-Springen präsentiert hat. Escalier gehörte dem westfälischen Erfolgszücher Josef Ulmker, der sie mit de, Landbeschäler Christiano anpaarte. Daraus entstand die Stute Chacona, die Embolos Mutter Dressed in Black brachte. Hier ist schon Andrea Krehenwinkel als Züchterin eingetragen.

Dressed in Black wiederum kann mit ihren elf Jahren schon auf einige Zuchterfolge verweisen. Neben Embolo brachte sie mit der Stute For Joy v. For Dance eine Bundeschampionatsfinalistin fürs Reitpferdeviereck (Platz acht), die zuvor auch Westfalenchampionesse geworden war. For Joy wurde bei all diesen Gelegenheiten von ihrer Züchterin selbst vorgestellt.