Erster Grand Prix für Charlotte Dujardin und Mount St. John Freestyle mit 81 Prozent

Hat Charlotte Dujardin einen neuen Valegro im Stall? Auf jeden Fall wurde ihre Hannoveraner Stute Mount St. John Freestyle bei ihrem Debüt auf Grand Prix Niveau mit 81 Prozent bewertet.

Auf ihrer Facebook-Seite berichtet Charlotte Dujardin, dass sie mit der erst neunjährigen Hannoveraner Stute Mout St. John Freestyle v. Fidermark-Donnerhall ihren ersten Grand Prix mit 81 Prozent gewonnen haben. Eine der Richterinnen war Isobel Wessels, die auch bei internationalen Prüfungen am Richtertisch sitzt. Sie soll dem Paar sogar über 83 Prozent gegeben haben, wie Mount St. John-Chefin Emma Blundell auf ihrer Facebook-Seite wissen lässt. Ihr zufolge wurde eine der Piaffen sogar mit einer 10 bewertet.

Und nicht nur für Mount St. John Freestyle war Premiere, auch der nun zehnjährige Diamond Hit-Sohn Hawtins Delicato aka „Del“ ging seinen ersten Grand Prix. Ergebnis: Platz zwei mit 76 Prozent. Delicato war vor Weihnachten in Liverpool in der kleinen Tour erfolgreich gewesen. Damals ritt ihn allerdings sein Besitzer, Carl Hester, selbst. Der stand diesmal am Viereck und coachte seine langjährige Erfolgsschülerin Dujardin. Ganz wie in alten Zeiten mit Valegro, der ja auch Hester gehörte.

Charlotte Dujardin: „Beide Pferde haben alles gegeben und ich könnte nicht stolzer auf sie sein!“

