Erster Sieg für Marie Sohler und Global Player

Die Juniorin Marie Sohler war an diesem Wochenende gut beschäftigt beim Dressurturnier in Kreuth. Dort stellte sie ihren hochkarätigen Neuzugang Global Player zum zweiten Mal vor – mit Erfolg! Doch das war nicht der einzige Grund zur Freude für die Nachwuchsreiterin.

Bei ihrem ersten Turnier vor rund einem Monat hatten der ehemalige Weltmeister der jungen Dressurpferde Global Player und Marie Sohler noch deutliche Abstimmungsprobleme bei einem Übergang vom Schritt zum Galopp. In Kreuth gelang die FEI-Juniorenaufgabe auf M**-Niveau schon ohne grobe Patzer, dass der Oldenburger Hengst Qualität für diese Aufgaben hat, hatte er in der Vergangenheit unter dem Sattel von Eva Möller und Leonie Richter ja hinlänglich gezeigt. Die Aubenhausen-Schülerin Marie Sohler ritt den siebenjährigen Grand Galaxy Win T-Don Schufro-Sohn in Kreuth nun zu 72,207 Prozent. Das bedeutete den Sieg, das dreiköpfige Richtergespann war sich über diese Platzierung einig. Sohler hatte in der Prüfung noch ein zweites Eisen im Feuer, Antiliano, einen achtjährigen Trakehner Wallach v. San Silviano. Mit ihm wurde es Platz drei mit 68,153 Prozent. Zwischen Sohler und ihre Pferde wusste sich noch Mai Stößel mit Ester und 68,694 Prozent auf Rang zwei zu schieben.

Bereits in der schweren Klasse angekommen ist Marie Sohler mit ihrem elfjährigen Wallach Askehavens Beau Sacy. Mit ihm war die Juniorin bereits international unterwegs, in Ornago (ITA) konnte sie bereits einen Sieg davontragen. Nun gelang der Erfolg erstmals in einer Dressurprüfung der Klasse S*. In Kreuth bedeuteten 72,1 Prozent den Sieg für die 16-Jährige. Tags darauf wurde es Platz vier im Prix St. Georges.

