Escamillo gewinnt Premiere in Klasse S mit 8,7

Das nennt man wohl einen Einstand nach Maß! Bei den „Dressurtagen am Aasee“ in Münster trat Escamillo, Shooting Star unter den Hengstvätern und Silbermedaillengewinner der WM junger Dressurpferde 2021, erstmals in Klasse S an – und setzte sich gegen starke Konkurrenz an die Spitze.