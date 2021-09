Europameisterschaften Dressur in Hagen – Zahlen, Zeiten, Fakten

70 Dressurreiter aus 15 Nationen haben sich auf dem Hof Kasselmann in Hagen versammelt und werden nun sechs Tage lang im schönen Osnabrücker Land um die Europameistertitel kämpfen.

Mit dem Grand Prix beginnt am Dienstag der erste Teil der Mannschaftsentscheidung bei den Europameisterschaften der Dressurreiter in Hagen.

Einmal mehr treten die Deutschen als Titelverteidiger an. 2019 holten sie in Rotterdam zum 24. Mal Mannschaftsgold bei einer EM. Aus der Mannschaft von damals sind diesmal nur die beiden Einzel-Olympiasiegerinnen Jessica von Bredow-Werndl und Dalera dabei. Isabell Werth und Dorothee reiten zwar auch, aber andere Pferde. Werth sitzt im Sattel von Weihegold, Dorothee Schneider reitet Faustus. Nummer vier im Team sind Helen Langehanenberg und Annabelle. Sowohl für die Holsteiner Stute als auch für Faustus ist Hagen das erste Championat.

Im Grand Prix gehen noch alle Teilnehmer an den Start. Die Prüfung ist einerseits entscheidend für die Vergabe der Mannschaftsmedaillen und zugleich ist sie die Qualifikation für den Special, wo nur noch die besten 30 Paare antreten, um um die Einzelmedaillen zu kämpfen. Die zweite Einzelmedaille gibt es in der Kür zu gewinnen. Hier treten die 15 besten Paare aus Grand Prix Special an, aber maximal drei pro Nation.

U25-EM

Neben der EM der Senioren tragen zeitgleich auch die U25-Dressurreiter ihre Europameisterschaften in Hagen aus. Zwölf Nationen, insgesamt 53 Reiter sind hier am Start.

Die Mannschaftsentscheidung fällt in der Intermédiaire II. Die erste Einzelmedaille wird für den besten Kurz-Grand Prix vergeben, die zweite auch in dieser Altersklasse in der Kür. Hier gehen allerdings nur noch die besten 18 Paare an den Start.

Das deutsche Team setzt sich zusammen aus Ellen Richter mit Vinay, Raphael Netz mit Elastico, Semmieke Rothenberger mit Flanell und Ann-Kathrin Lindner mit Sunfire. Titelverteidiger im U25-Lager sind die Niederländer. Deutschland gewann 2020 Silber. Und Ann-Kathrin Lindner holte Gold in der Einzelwertung.

Zeitplan

Dienstag, 7. September

08.30 Uhr Grand Prix Teil 1 (Mannschaft)

15.45 Uhr U25 EM Intermediaire II – Teil 1 (Mannschaft)

Mittwoch, 08. September

08.30 Uhr Grand Prix Teil 2 (Mannschafts-Medaillen)

16.00 Uhr U25 EM Intermediaire II EM – Teil 2 (Mannschaft-Medaillen)

Donnerstag, 09. September

17.00 Uhr Grand Prix Special (Einzel-Medaillen Senioren)

Freitag, 10. September

08.00 Uhr U25 EM Grand Prix – Teil 1

Samstag, 11. September

08.00 Uhr U25 EM Grand Prix – Teil 2 (Einzel-Medaillen)

13.00 Uhr Grand Prix Kür (Einzel-Medaillen Senioren)

Sonntag, 12. September

09.00 Uhr U25 EM Grand Prix Kür (Einzel-Medaillen)

Übertragung

Wer nicht live vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit die Europameisterschaften auf ClipMyHorse zu verfolgen – allerdings nur mit einer Premium Mitgliedschaft.

Samstag von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr wird sie zusätzlich auch in der ARD Sportschau übertragen.

Alle Ergebnisse finden Sie hier hier.