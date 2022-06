Exloo: Dinja van Liere und Hermès gewinnen Grand Prix der WM-Sichtung mit deutlichem Vorsprung

Exloo ist für die niederändischen Dressurreiter dieses Wochenende Schauplatz der zweiten Sichtung für die Weltmeisterschaften in Herning. Heute stand der Grand Prix auf dem Plan – ohne die verletzten Desperado und Dream Boy, ohne Adelinde Cornelissen und Marlies van Baalen, aber mit einem Hermès in Championatsform und einem Kopf-an-Kopf-Rennen dahinte.

Mit 78 Prozent sicherten sich die beiden verhinderten Olympiateilnehmer Dinja van Liere und Hermès den Grand Prix in Exloo. An zweiter Stelle reihte sich Emmelie Scholtens und ihre Zukunftshoffnung Indian Rock ein, der in seiner ersten Grand Prix-Saison nun die Stelle des verletzten Desperado einnehmen soll. Dicht dahinter konnten sich Marieke van der Putten und Torveslettens Titanium über Rang drei freuen. 74,783 Prozent wurden es bei Scholtens, 74,565 bei van der Putten. Für letztere war das ein neuer persönlicher Rekord.

Im Falle von Dinja van Liere waren die Richter sich einig, dass die beiden Sieger des Grand Prix beim CHIO Aachen 2021 auch in Exloo an die Spitze gehörten. Dahinter allerdings war man geteilter Meinung. Emmelie Scholtens wurde von Alice Schwab (AUT) bei E auf Rang drei gesetzt. Ulrike Nivelle bei H hatte sie mit 72,935 Prozent nur an vierter Stelle. Dort hatte auch der Brite Clive Halsall bei C die beiden einsortiert. Die meisten Punkte gab es für die beiden von ihrer Landsfrau Janine van Twist bei M (76,413), gefolgt von Belgiens Jacques van Daele bei B (75,435). Letztere hatten Scholtens auch auf Platz zwei.

Für Marieke van der Putten ihren Totilas-Sohn gab es die Platzziffern 4, 2, 2, 3, 3. Auch hier gab es die meisten Punkte von Janine van Twist: 75,326.

